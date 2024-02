Le prince William évoque pour la première fois publiquement le cancer du roi Charles III

Le prince William a évoqué pour la première fois le cancer de son père Charles III et l’hospitalisation de son épouse hier soir lors de sa première sortie publique, remerciant les Britanniques pour leurs messages de soutien : «Cela signifie beaucoup».

Il sort du silence. Deux jours après l’annonce du cancer de Charles III par le palais de Buckingham, le prince William a pris la parole mercredi 7 février au soir lors de sa première sortie publique depuis trois semaines. Le prince avait suspendu ses activités officielles pour s’occuper de ses enfants et de son épouse Kate Middleton, en convalescence après une mystérieuse opération abdominale.

Venu assister à un gala de charité pour l’Air Ambulance Charity, l’héritier du trône a tenu à remercier les Britanniques pour leur soutien ces derniers jours. «J'en profite pour vous remercier également pour les gentils messages de soutien à Catherine et à mon père, notamment ces derniers jours. Cela signifie beaucoup pour nous tous», a déclaré le prince William, avant de poursuivre : «Il est vrai que les dernières semaines ont été plutôt axées sur le médical».

WATCH Prince William: “I'd like to take this opportunity to say thank you, also, for the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days. It means a great deal to us all. It's fair to say the past few weeks have had a rather “medical” focus… pic.twitter.com/njYw0V8PWp

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) February 7, 2024