Marvel : Christopher Nolan donne son avis sans filtre sur le choix de Robert Downey Jr. pour le rôle d'Iron Man

Invité de l’émission américaine «The Last Show», Christopher Nolan n’a pas manqué de rendre hommage au talent de Robert Downey Jr., qu’il dirige dans «Oppenheimer», en qualifiant sa performance dans le rôle d’Iron Man d’historique pour l’industrie du cinéma.

Une admiration sans limite. Nommé pour l’Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans «Oppenheimer», Robert Downey Jr. était un acteur avec lequel Christopher Nolan rêvait de travailler. Le réalisateur a profité de son passage dans l’émission américaine «The Last Show», animée par Stephen Colbert, pour saluer la générosité et le charisme de l’acteur de 58 ans, avant de qualifier le choix de Marvel de lui confier le rôle d’Iron Man comme une décision «historique» pour l’industrie du cinéma.

«J’ai toujours voulu travailler avec lui. On voit toutes ces choses dans son travail. Et il avait un tel charisme dans le rôle de Tony Stark. Lui incarnant Iron Man a été une des décisions les plus capitales de l’histoire de l’industrie du cinéma», lance Christopher Nolan, avant de confier avoir souhaité lui donner un rôle comme celui de Lewis Strauss dans «Oppenheimer», afin qu’il ait une opportunité de démontrer l’étendue de son talent au-delà des blockbusters de Marvel.

L’été dernier, Robert Downey Jr. avait expliqué au New York Times Magazine avoir redouté que son talent d’acteur ne soit atténué après onze années à incarner le personnage d’Iron Man dans les films Marvel. «On finit par se demander si un des muscles que l’on avait n’est pas atrophié», expliquait-il à propos du fait de jouer le même rôle pendant plus d’une décennie. Le comédien est ravi d’avoir eu l’opportunité de sortir de sa zone de confort grâce à Christopher Nolan. Il avait toutefois insisté sur le fait que son jeu d’acteur dans la peau de Tony Stark était un des meilleurs de sa carrière. «Cela est passé inaperçu en raison du genre», avait-il indiqué dans le podcast de Rob Lowe «Literally», le mois dernier.