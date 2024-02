Superman Legacy : une nouvelle étape cruciale de la production vient d'être franchie

C’est lors d’un échange avec les fans de DC sur le réseau Threads, que James Gunn a confirmé – à demi-mot – que le casting avait commencé à faire la lecture du scénario de «Superman Legacy», dont le tournage doit débuter au mois de mars.

La production suit son cours. James Gunn s’est de nouveau exprimé sur le réseau social Threads à propos de «Superman Legacy», film dont il est l’auteur et le réalisateur, en plus d’être à la tête de DC Studios avec Peter Safran. Alors que le tournage est prévu pour débuter au mois de mars, il a confirmé malgré lui que le casting avait été réuni à Atlanta pour la lecture des scripts. C’est la journaliste Hope Sloop, de la chaîne américain ET, qui lui avait posé la question en citant Nathan Fillion comme source. Ce qui semble avoir surpris James Gunn.

Whoops, didn’t mean to get Nathan Fillion in trouble with James Gunn pic.twitter.com/6tVYGmUl9A — Hope Sloop (@Hopesloop) February 11, 2024

«Whoops, je ne voulais pas mettre Nathan Fillions dans l’embarras vis-à-vis de James Gunn», peut-on lire. Prévu pour une sortie en salle le 9 juillet 2025 en France, «Superman Legacy» suivra le superhéros durant ses années de jeune adulte, au moment où il tente de trouver un équilibre entre ses racines kryptoniennes et son éducation humaine. Le film aura la responsabilité de lancer le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), annoncé par James Gunn en janvier 2023 au moment de sa prise de fonction chez DC Studios.

À l’écran, les spectateurs retrouveront David Corenswet dans la peau du superhéros, tandis que Rachel Brosnahan sera Lois Lane. Le personnage de Lex Luthor sera incarné par Nicholas Hoult. Nathan Fillion sera Guy Gardner, un membre de la Green Lantern Corps. Isabela Merced sera Hawkgirl, et Maria Gabriela de Faria jouera Alicia Spica, alias l’Ingénieure, une des antagonistes de l’histoire.