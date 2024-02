«Godzilla x Kong : The New Empire» : un monstre mystérieux se cache dans la nouvelle bande-annonce

Le studio Warner Bros. Pictures vient de publier une nouvelle bande-annonce de «Godzilla x Kong : The New Empire», dans laquelle les deux Kaijus font équipe pour affronter le terrifiant Skar King. Ainsi qu’un adversaire mystérieux caché dans les entrailles de la Terre Creuse.

Une menace cachée. La dernière bande-annonce de «Godzilla x Kong : The New Empire», publiée par le studio Warner Bros. Pictures, a permis de dévoiler de nouvelles images inédites du film attendu dans les salles françaises le 10 avril prochain. Les spectateurs y retrouvent Kong et Godzilla, prêts à s’unir face à la menace représentée par Skar King, le nouvel antagoniste de l’histoire.

Un détail troublant (voir à 01:50 ci-dessus) a retenu l’attention des fans, avec l’apparition d’un redoutable adversaire qui semble sortir tout droit des entrailles de la Terre Creuse. Le regard médusé de Kong devant cette apparition en dit long sur le danger que ce monstre représente. On le découvre également en trainn de cracher un rayon blanc en direction du primate. De qui s’agit-il ? Si on en croit la marque des figurines Funko Pop, qui a dévoilé sa ligne de produits dérivés du film fin janvier, ce nouveau monstre est appelé Shimo.

Shimo prend l’apparence d’un lézard de glace, ce qui laisse penser qu’il serait capable de cracher un rayon glacé, comme le souffle atomique de Godzilla. La bande-annonce révèle une confrontation musclée entre Kong et Skar King. Et il faut probablement s’attendre à ce que Godzilla se retrouve face à Shimo. Une chose est certaine : les deux Kaijus vont avoir l’obligation d’unir leur force pour se défaire de leurs adversaires.