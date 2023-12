Godzilla : dans quel ordre chronologique faut-il regarder le MonsterVerse ?

Initié en 2014 avec «Godzilla», le MonsterVerse ne cesse de s’étendre à travers les années avec de nouveaux films, mais aussi des séries. Dans quel ordre faut-il regarder l’ensemble de ces fictions ? Voici la liste chronologique des événements.

Un objectif réalisable. Le 10 avril 2024, le film «Godzilla x Kong : The New Empire» viendra s’ajouter à la liste des fictions composant le MonsterVerse débuté en 2014 avec «Godzilla». Celle-ci n’est pas encore trop longue, et peut représenter un défi susceptible d’être remporté haut la main par les téléspectateurs les plus motivés par un marathon titanesque. Sans plus attendre, voici l’ordre chronologique dans lequel il faut découvrir la saga.

Kong : Skull Island – 2017

L’histoire de «Kong : Skull Island» se déroule 41 ans avant les événements de Godzilla. On y découvre l’agence Monarch – spécialisée dans la traque des Titans (terme désignant les Kaijū dans le MonsterVerse) – dans les années 1970 au moment où Bill Randa (John Goodman) décide de conduire une équipe sur une île reculée qu’il soupçonne d’abriter un Titan. C’est ainsi qu’un gorille géant, Kong, est découvert. Ainsi que d’autres monstres particulièrement effrayants.

Skull Island – 2023

Cette série animée accessible depuis le mois de juin dernier sur Netflix suit de nouveaux personnages échoués sur l’île de Kong dans les années 1990. Outre les intrigues entre les protagonistes de l’histoire, on découvre une partie des activités de Kong avant qu’il ne quitte son île pour se confronter à Godzilla.

Godzilla – 2014

Premier film du MonsterVerse, «Godzilla» suit un physicien nucléaire incarné par Bryan Cranston qui tente de comprendre l’origine de l’incident nucléaire qui a coûté la vie à son épouse, 15 ans auparavant ,sur le site où ils travaillaient au Japon. Lui et son fils Ford, soldat au sein de la Navy, comprennent que des essais nucléaires effectués dans le Pacifique ont réveillé des monstres - dont une mystérieuse agence baptisée Monarch connaissait l’existence - qui menacent de tout détruire sur leur passage.

Monarch : Legacy of Monsters – 2023

En novembre dernier, Apple TV+ lançait la série «Monarch : Legacy of Monsters». Celle-ci se déroule sur deux temporalités majeures, la première immédiatement après les événements de «Godzilla». L’autre se déroule dans les années 1950, soit avant «Kong : Skull Island», et permet de savoir comment Monarch a découvert l’existence de ces monstres sortis des entrailles de la Terre.

Godzilla : Le Roi des monstres – 2019

Le film «Godzilla : Le Roi des monstres» se déroule cinq ans après le premier film, avec l’émergence de nouveaux Titans à la surface de la Terre, dont Mothra, Rodan, ou encore King Ghidorah. Certaines sont amicales, d’autres non. L’affrontement de ces monstres pour déterminer lequel d’entre eux sera l’Alpha ultime sème le chaos autour d’eux. Au même moment, l’agence Monarch et d’autres humains comprennent que Godzilla représente leur seule chance de survie.

Godzilla vs. Kong – 2021

L’affrontement que tout le monde attendait a eu lieu dans «Godzilla vs. Kong», qui effectue là encore un bond de cinq ans en avant. Plusieurs personnages du précédent film font leur retour, ainsi que des nouvelles têtes incarnées par Rebecca Hall, Brian Tyree Henry et Alexander Skarsgard. Ce dernier joue le rôle d’un scientifique chargé d’étudier la Terre Creuse, le monde parallèle situé sous la croûte terrestre où vivent les Titans. Les spectateurs ont la joie de voir Godzilla et Kong faire équipe pour se débarrasser du véritable méchant de l’histoire, Mechagodzilla.

Godzilla x Kong : The New Empire – 2024

Il faudra donc attendre le 10 avril 2024 pour découvrir la suite des aventures de Kong et Godzilla. Le film promet de dévoiler plus en détail la Terre Creuse et les créatures qui s’y trouvent. Les deux compères vont également se retrouver face à un redoutable Titan, qui appartient lui aussi à la race des singes, surnommé SkarKing. Un adversaire que Kong n’affrontera pas seul, puisqu’il sera aidé par une version encore plus puissante de Godzilla. L’attente autour du film est titanesque.