«Au fil des saisons» : quel est ce film avec Catherine Deneuve produit par Martin Scorsese ?

Produite par Martin Scorsese et en langue anglaise, la comédie dramatique «Au fil des saisons», qui sort au cinéma ce mercredi, met en scène Catherine Deneuve. L’actrice française campe une grand-mère qui débarque aux Etats-Unis.

Catherine Deneuve à la conquête des Etats-Unis. La célèbre actrice française est à l’affiche ce mercredi 21 février d’«Au fil des saisons», une comédie dramatique tournée en langue anglaise dans laquelle elle incarne Solange, une grand-mère au caractère bien trempé qui pose ses valises aux Etats-Unis.

C’est en effet au fin fond de la Virginie que cette octogénaire excentrique et féministe débarque pour tenter de renouer avec sa fille Laura (Andrea Riseborough), avec qui elle est en froid depuis de nombreuses années, et rencontrer par la même occasion sa petite-fille, Charlie (Morgan Saylor). Ses retrouvailles se déroulent dans de tristes circonstances puisque Laura, qui élève seule ses poules dans une ferme, est atteinte d’un cancer.

«La reine de la France» à l'aise avec les poules

Celle qui a incarné l’épouse du président Jacques Chirac dans le vrai-faux biopic «Bernadette» et qui donnera la réplique à sa fille, la comédienne Chiara Mastroianni, dans le prochain film de Christophe Honoré, s’est amusée à jouer ce rôle à contre-emploi, selon les jeunes réalisateurs français Hanna Ladoul et Marco La Via, exilés depuis quelques années à Los Angeles pour tourner des films indépendants américains.

«On voulait la faire sortir de sa zone de confort, avoir cette femme qui n'est pas du tout la bienvenue, n'a pas la même langue, avec son bagout, sa façon d'être. (…) Aux Etats-Unis, Catherine Deneuve est vue comme la reine de France, c’était marrant de jouer avec ça. Et c'était elle qui était le plus à l'aise avec les poules, connaissait les races, savait les porter !», se souviennent les cinéastes dans un récent entretien avec l’AFP.

martin scorsese «fasciné par les rapports mère-fille»

Outre la présence de la «reine Catherine» au casting, ce long-métrage voit aussi la participation de Martin Scorsese, réalisateur entre autres de «Taxi Driver», «Les affranchis» ou «Le loup de Wall Street», en tant que producteur exécutif.

«Notre productrice lui a envoyé le scénario, qu’il a beaucoup aimé. On s’est d’abord demandé ce qui l’avait séduit, car notre film semble assez éloigné de son univers. Et en fait on a découvert plus tard qu’il était fasciné par les rapports mère-fille. Il a été très impliqué dans le processus créatif et nous lui en sommes reconnaissant», raconte Hanna Ladoul dans les notes de production.

Marco La Via ajoute : «On lui envoyait le film, il le regardait dans son cinéma chez lui à New York et très vite on se retrouvait sur Zoom. Et il nous faisait part de toutes ses notes».