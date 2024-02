Dany Boon : après sept ans d'absence, l'humoriste de retour dans un one man show en 2025

Après sept ans d’absence sur les planches, Dany Boon revient avec un nouveau one man show, baptisé «Boon va mieux faire !». Un spectacle présenté dès janvier 2025.

«Boon va mieux faire !». Après une longue absence, l’humoriste, comédien et réalisateur Dany Boon a annoncé, jeudi 15 février, son grand retour sur scène dans un one man show qui sera mis en scène par Isabelle Nanty.

«Après sept ans loin de la scène et une folle envie de vous faire rire, je reviens à mon rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show !», a écrit l’intéressé sur son compte Instagram, lui qui est l’auteur de comédies populaires à succès, dont «Bienvenue chez les Ch’tis» (2008) qui a enregistré plus de 20 millions d’entrées.

Une tournée qui passera par le Casino de Paris

Un spectacle qui fait suite à «Dany de Boon des Hauts-de-France» et qui débutera le 21 janvier 2025 à Bruxelles, en Belgique. Dany Boon partira ensuite en tournée avec des dates à Lyon, Lille, Bordeaux, ou encore Antibes, sans oublier Roubaix. Il se produira également du 3 au 19 octobre sur la scène du Casino de Paris. Les billets sont d’ores et déjà accessibles sur son site et dans les points de vente habituels.

En attendant, ses fans pourront le retrouver au cinéma le 21 février prochain au côté de Jérôme Commandeur dans la comédie «Les chèvres !», réalisée par Fred Cavayé.