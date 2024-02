«Les chèvres !» : voici 3 choses à savoir sur cette comédie avec Dany Boon et Jérôme Commandeur

Dany Boon et Jérôme Commandeur se donnent la réplique dans «Les chèvres !», en salles ce mercredi. Voici trois choses à savoir sur cette comédie loufoque réunissant deux avocats et une chèvre.

Une histoire judiciaire inspirée de faits réels

Dans ce film signé Fred Cavayé («Radin !», «Adieu monsieur Haffmann»), Maître Pompignac, joué par Dany Boon, est la risée du barreau. Il pense avoir trouvé l’affaire du siècle en défendant Josette, une chèvre accusée du meurtre d’un maréchal. Le redoutable Maître Valvert, à qui Jérôme Commandeur prête ses traits, va tout tenter pour la faire condamner. Ce récit s’inspire des procès que l’on pouvait intenter aux animaux par le passé, et au terme desquels ils pouvaient être condamnés aux mêmes sentences que les humains. «Cela a duré un siècle et demi, de 1610 à 1760 ! Ce qui est incroyable, c’est que les propriétaires des animaux étaient eux aussi jugés et risquaient tout autant la mort», précise le cinéaste dans les notes de production.

Le village de Monpazier comme lieu de tournage

Pour donner vie à cette farce rocambolesque, la production a notamment posé ses caméras à Monpazier, situé dans le sud de la Dordogne. La place du village a connu quelques aménagements pour les besoins du film, et des échoppes ont été installées sous les arcades.

Comme le précise Sud Ouest, le sol a quant à lui été recouvert de paille et de terre battue pour rendre les scènes plus crédibles. Ce lieu a également séduit le réalisateur Ridley Scott, qui l’a choisi comme décor pour ses longs-métrages «Les duellistes» (1977) et «Le dernier duel» (2021).

Dany Boon et Jérôme Commandeur, complices à l’écran et à la ville

Ce n’est pas la première fois que Dany Boon et Jérôme Commandeur tournent ensemble. En effet, les deux comédiens se connaissent bien. Ils ont partagé l’affiche de la comédie «Bienvenue chez les Ch’tis», sortie en 2008. De ce tournage, est née une tendre complicité. Sur le plateau de l’émission «C à vous», le 15 février dernier, Jérôme Commandeur est revenu sur les liens qui l’unissaient à Dany Boon. «Pour moi, c’est comme un grand frère que je n’ai pas eu. J’ai un rapport très particulier, très touchant avec lui», a-t-il déclaré.