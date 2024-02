«Anatomie d'une chute» : la maîtresse de Messi, alias Snoop, craint que son chien ne soit destiné à faire le mort au cinéma

La maîtresse de Messi, alias Snoop dans le film «Anatomie d’une chute», appréhende l'avenir de son chien au cinéma.

Depuis son apparition dans «Anatomie d’une chute», dans lequel il joue le chien guide d'un petit garçon malvoyant, le border collie Snoop, de son vrai nom Messi, est devenu une star.

Si sa maîtresse se réjouit du succès du film et de son chien, elle n’en reste pas moins inquiète. En effet, Laura Martin Contini a fait part de ses craintes quant aux prochains rôles que l’on pourrait proposer à son animal, récompensé par la «Palm dog» lors du Festival de Cannes.

Elle ne souhaite pas voir Messi jouer uniquement le chien mort, comme dans le film de Justine Triet, qui analyse les rapports de force au sein d'un couple d'artistes aisés.

«J'ai un peu peur»

«J'ai un peu peur qu'il soit cantonné à des rôles où on lui demande de faire le mort», a-t-elle confié auprès de Variety. En tout cas, depuis ce film, «c'est ce genre de rôles qu'on nous demande de faire», a-t-elle affirmé.

Depuis son sacre lors du Festival de Cannes 2023, le long-métrage a reçu plusieurs prix prestigieux, dont le Bafta et le Golden Globes du meilleur scénario original. Il a également été nommé cinq fois aux Oscars et onze fois aux César, dont la cérémonie aura lieu ce vendredi soir.

Film de procès, «Anatomie d'une chute» suit le récit d'une famille, Sandra, Samuel et Daniel, leur fils de 11 ans, vivant isolée en pleine montagne, jusqu'à la mort du père, retrouvé mort devant le chalet. Un an plus tard, le procès de la mère se déroule sous les yeux de l'enfant, qui voit la justice disséquer leur vie de famille.