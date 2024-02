«Joker 2» : découvrez l’incroyable budget de la suite musicale du «Joker»

Le coût de production de «Joker : Folie à Deux», avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, aurait atteint les 200 millions de dollars, dépassant ainsi largement celui du premier volet.

La folie des grandeurs. Le budget de production du film «Joker : Folie à Deux» serait passé de 60 millions de dollars à 200 millions de dollars, selon les informations du média américain Variety.

L’acteur Joaquin Phoenix va recevoir la somme de 20 millions de dollars pour reprendre son rôle emblématique du Clown et prince du crime, contre 4.5 millions pour le premier opus. Sa partenaire d’affiche, Lady Gaga, remarquée pour son rôle dans «A Star Is Born», touchera 12 millions pour son interprétation d'Harley Quinn.

Le réalisateur-scénariste, Todd Phillips, devrait également toucher un salaire très élevé pour son retour dans cette suite qui sera proche d'une comédie musicale.

Une sortie prévue pour le 2 octobre 2024 en France

Le premier volet du «Joker», sorti en 2019, a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial et compte parmi les films classés les plus rentables de tous les temps. De plus, en 2020, le long-métrage a remporté deux Oscars, celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et celui de la meilleure musique de film pour Hildur Guðnadóttir.

À l’occasion de la Saint-Valentin, le réalisateur a partagé sur son compte Instagram trois images inédites de ce second volet. Sur l’une des photos, le duo est en train de danser sur le toit d’un immeuble. «J'espère que votre journée est pleine d'amour», a écrit le cinéaste en légende de sa publication.

Prévu pour le 2 octobre 2024 en France, ce nouvel opus devrait explorer la rencontre et les relations complexes entre Harley Quinn et le Joker.