Taylor Swift : la star numéro un des ventes mondiales pour la quatrième fois

Taylor Swift arrive en tête des ventes mondiales en 2023, devançant deux stars de la K-pop. Un classement que la chanteuse atteint pour la quatrième fois.

Et un record de plus pour Taylor Swift. La chanteuse américaine de 34 ans termine à la première place des ventes mondiales en 2023 pour la quatrième fois depuis que l'IFPI, organe international de la filière musicale, décerne ce label.

C'est la 11e fois que ce classement est établi «sur la base des ventes mondiales d'un artiste ou d'un groupe au cours de l'année écoulée, tous formats confondus, streaming, téléchargements et supports physiques, et sur l'ensemble de son répertoire», a expliqué ce mercredi 21 février la structure, qui représente l'industrie de la musique enregistrée dans le monde.

Cette consécration pour la petite amie de Travis Kelce fait suite à celles de 2014, 2019 et 2022. L'IFPI salue «une année exceptionnelle au cours de laquelle l'artiste a hissé trois albums (...) en tête des classements», à savoir «Midnights» et des versions réenregistrées par ses soins des disques «Speak Now» et «1989».

Seventeen et Stray Kids également sur le podium

«Avec sa tournée Eras, détentrice de tous les records, elle a remis en lumière l'ensemble de son répertoire sur les plates-formes de streaming aux quatre coins de la planète. Ce phénomène a été illustré par la résurgence du titre 'Cruel summer', initialement sorti en 2019, redevenu numéro 1 des tops quatre ans plus tard», poursuit l'organisme.

Les stars de la K-pop Seventeen et Stray Kids se classent deuxième et troisième, «au terme d'une année record pour les artistes coréens». Quatre groupes de K-pop figurent ainsi dans le top 10, avec Tomorrow X Together à la 7e place et NewJeans à la 8e.