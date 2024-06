«Un p'tit truc en plus» : la comédie d'Artus devient le plus gros succès français en salles depuis le Covid-19

Avec plus de 5 millions d'entrées, la comédie réalisée par Artus est actuellement le plus grand succès du cinéma français depuis 2014.

La surprise est grande. Le film, réalisé par Artus, «Un p'tit truc en plus», a dépassé les 5 millions d'entrées à l'aune de sa cinquième semaine en salle. Un démarrage exceptionnel autant qu'inattendu.

Exceptionnel : #UnPtitTrucEnPlus a dépassé les 5 millions d'entrées dès le début de son 5ème week-end ! Il dépassera #LaFamilleBélier (7,45 millions), plus grand succès du cinéma français depuis 2014. Il est en mesure d'atteindre les 10 millions cc #PanDistribution pic.twitter.com/YI2kCzOyVE — Le Box-Office des films en France et dans le Monde (@boxofficefr) June 1, 2024

Ainsi, il dépasse le blockbuster américain «Dune, deuxième partie», qui a enregistré 4,10 millions de billets vendus depuis sa sortie en février dernier. Avec quelque 2 millions d'entrées, «Kung Fu Panda 4» prend la troisième place des films les plus vus de l'année.

Un tel succès paraissait inattendu, d'autant que la fréquentation des salles de cinéma est en légère baisse en 2024. Incarné par Clovis Cornillac et Artus, lui-même, le film retrace la fuite d'un père et d'un fils, coupables d'un cambriolage. Les malfrats trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap.

«Un p'tit truc en plus» pourrait ainsi rattraper et dépasser «La Famille Bélier», réalisé par Eric Lartigau et plus grand succès du cinéma français depuis 2014 (7,45 millions d'entrées). Pourra-t-il atteindre les 20 millions d'entrées de «Bienvenue Chez les Ch'tis» ?