Michael Jackson : le casting des Jackson 5 pour le biopic enfin dévoilé

La famille au complet. Le biopic «Michael» centré sur la vie de Michael Jackson, réalisé par Antoine Fuqua et attendu le 16 avril 2025 dans les salles françaises, vient d’annoncer les noms de huit nouveaux comédiens sélectionnées pour incarner les quatre frères de la pop-star - Jermaine, Marlon, Tito et Jackie – dans leur jeunesse, et à leur entrée dans l’âge adulte, révèle le site américain Deadline.

L’acteur Jayden Harville incarnera Jermaine enfant, tandis que Jamal R. Henderson (Mindhunter) sera sa version plus âgée. Marlon sera joué par Lyndon Hunter dans sa version enfant, et par Tre Horton à l’âge adulte. C’est Judah Edwards qui prêtera ses traits à Tito enfant, et Rhyan Hill à l’âge adulte. Jackie sera incarné par Nathaniel Logan McIntyre dans sa jeunesse, et par Joseph David-Jones à l’âge adulte.

Pour rappel, c’est le neveu de Michael Jackson, Jaafar Jackson, qui tiendra le rôle principal à l’écran, avec Juliano Krue pour l’incarner pendant son enfance. Colman Domingo sera le père, Joe Jackson, et Nia Long jouera Katherine Jackson, la mère. Miles Teller (Top Gun : Maverick) incarnera leur manager, John Branca.