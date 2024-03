«Tron : Ares» : Jared Leto partage une première photo et une date de sortie

Jared Leto a annoncé la sortie de «Tron : Ares» pour l’année prochaine, tout en dévoilant sur Instagram une première photo.

Un premier aperçu. Jared Leto a partagé sur ses réseaux une première photographie de «Tron : Ares», troisième opus de la franchise amorcée dans les années 1980. L’acteur, qui y tient le rôle-titre d’Ares, a également annoncé la date de sortie de ce nouveau volet, attendu donc pour l’année prochaine. «Etes-vous prêts ? Tron : Ares 2025», a ainsi noté la star oscarisée en 2014, en commentaire d’un cliché montrant son personnage dans un costume rouge et noir.

Pour mémoire, ce nouvel opus débarquera sur grand écran plus de 40 ans après le premier volet «Tron», sorti en 1982 et devenu culte, lui-même suivi d’un second volet «Tron : Legacy», réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun) et sorti en 2010.

Actuellement en tournage à Vancouver, note The Hollywood Reporter, «Tron 3» s’articulera autour du personnage d’Ares, un programme informatique en charge d’une mission dangereuse, puisqu’il sera envoyé du monde numérique vers le monde réel afin de présenter les êtres d'intelligence artificielle aux humains.

Dans ce long métrage produit par Disney et réalisé par Joachim Rønning, Jared Leto partagera également l’affiche avec Evan Peters (Dahmer : Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer), Jodie Turner-Smith (Queen and Slim) ou encore Gillian Anderson (X-Files).