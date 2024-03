Deadpool 3 : qui est Cassandra Nova, le personnage que devrait incarner Emma Corrin ?

Grâce au bureau des droits d’auteur américain, on sait qu’Emma Corrin incarnera le personnage de Cassandra Nova dans le film «Deadpool & Wolverine». Une des vilaines les plus redoutables de l’univers Marvel. Et voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Une redoutable ennemie. Attendu en salle le 24 juillet prochain, le film «Deadpool & Wolverine» marquera les premiers pas de l’anti-héros incarné par Ryan Reynolds au sein du MCU – le Marvel Cinematic Universe – et le retour de Hugh Jackman dans la peau du plus célèbre des X-Men. Les fans savaient qu’Emma Corrin (The Crown) avait hérité d’un rôle de super-vilain jusqu’alors inconnu. On a toutefois appris grâce au bureau des droits d’auteur américain qu’elle était attachée au personnage de Cassandra Nova dans le long métrage à venir. Qui est-elle exactement ? Probablement une des menaces les plus redoutables de l’univers Marvel.

Dans les comics, où elle a fait sa première apparition dans le New X-Men #114 (juillet 2001), Cassandra Nova est présentée comme la sœur jumelle du professeur Charles Xavier. Ce dernier l’aurait perçu comme une menace dans l’utérus de leur mère, et aurait tenté de la tuer à l’aide de ses pouvoirs psychiques naissants. Sans pour autant se souvenir d’elle au moment de venir au monde. Déclarée mort-née après avoir réussi à copier le code génétique de Charles, Cassandra, qui existe dans la dimension astrale (une dimension parallèle où l’âme vit hors du corps), a survécu miraculeusement sous la forme d’une matière cellulaire chaotique, passant les quarante années suivantes accrochée aux parois d’un égout où elle a développé un corps semblable à celui de son frère, ainsi que des pouvoirs mutants surpuissants. Elle voue une haine sans limite à Charles, et ne rêve que d’une chose : se venger de lui.

Soif de vengeance

Elle est, comme lui, une puissante télépathe, avec la capacité de lire les pensées des autres, et de projeter les siennes dans leur esprit. Cassandra est également capable de dresser un bouclier psychique la rendant indétectable des autres télépathes, d’en paralyser d’autres, ou d’effacer leur mémoire. Elle est en mesure de transférer son esprit dans le corps d’un autre pour en prendre le contrôle. Son pouvoir télékinésiste lui permet de manipuler aussi bien la matière inanimée que vivante, de léviter ou de faires léviter les autres, mais aussi de manipuler ou de dupliquer l’ADN. Elle possède une capacité de régénérescence très puissant.

Le film «Deadpool & Wolverine» marquera la première apparition de Cassandra Nova dans le MCU, et étant donné son importance dans les comics, il y a fort à parier qu’elle pourrait avoir un rôle important à jouer dans les futurs productions Marvel. On notera que Patrick Stewart et Ian McKellen sont tous deux préssentis pour reprendre leurs rôles du professeur Charles Xavier et de Magnéto respectivement, le temps d'une apparition à l’écran. Ce qui ne fait qu’ajouter un intérêt supplémentaire à ce long métrage qui sera, sans aucun doute, un des films événements de l’année 2024.