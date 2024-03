Taylor Swift : la star a des ancêtres communs avec la célèbre poétesse Emily Dickinson

Alors que Taylor Swift sortira le 19 avril prochain son onzième album studio intitulé «The Tortured Poets Department», un site de généalogie démontre que la trentenaire est apparentée à la célèbre poétesse américaine Emily Dickinson.

Taylor Swift n’est pas la seule star de sa famille. Selon la société de généalogie Ancestry, la chanteuse de 34 ans a un lien de parenté avec la célèbre poétesse Emily Dickinson (1830 -1886), a révélé lundi 4 mars le journal américain Today. Le site de généalogie a en effet découvert que l’interprète de «Shake it off» et Emily Dickinson «descendent toutes deux d'un immigrant anglais du 17ème siècle».

Grâce à cet ancêtre commun - «le 9ème arrière-grand-père de Swift et le 6ème arrière-grand-père de Dickinson, qui était l'un des premiers colons de Windsor, Connecticut» - les deux femmes sont ainsi cousines au sixième degré, trois fois éloignées selon les informations d'Ancestry. «Les ancêtres de Taylor Swift sont restés dans le Connecticut pendant six générations jusqu'à ce que sa partie de la famille s'installe finalement dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, où ils se sont mariés avec la lignée familiale Swift», précise-t-il.

Se retrouver dans la poésie

Alors que près de 160 ans séparent leur naissance et que Taylor Swift s’apprête à dévoiler son nouvel album «The Tortured Poets Department», ces cousines éloignées semblent incontestablement partager le même goût des mots et de l’écriture.

Considérée comme l’une des plus grandes poétesses américaines, Emily Dickinson, qui a vécu recluse dans la maison familiale Amherst quasiment toute sa vie, est l’auteure de milliers de lettres et poèmes, dont seulement six ont été publiés de son vivant, le reste ayant été découvert par sa sœur à sa mort et dévoilés par la suite.

Coïncidence ou pas, le neuvième album studio de Taylor Swift, «Evermore», est d’ailleurs sorti le 10 décembre 2020, jour de l’anniversaire d’Emily Dickinson, avaient notamment relevé ces fans à l’époque.