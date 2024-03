Civil War : Kirsten Dunst explique avoir souffert de stress post-traumatique pendant le tournage

Kirsten Dunst a confié avoir souffert de stress post-traumatique après le tournage d’une scène du film «Civil War» d’Alex Garland, qui imagine une nouvelle guerre civile sur le sol américain dans un futur proche. Sortie prévue le 24 avril prochain au cinéma.

Une fiction trop proche du réel. Dans un entretien accordé à l’édition américaine de Marie Claire, Kirsten Dunst a reconnu avoir souffert de stress post-traumatique pendant le tournage de «Civil War», le prochain film d’Alex Garland, dont la sortie en salle est prévue pour le 24 avril prochain en France. L’histoire se déroule dans un futur proche, au moment où dix-neuf États ont décidé de faire sécession avec le reste du pays. Une rébellion que le président incarné par Nick Offerman entend mater par la force. La comédienne y incarne une photojournaliste, Lee Smith, qui tente, avec d’autres reporters, de se rendre sous escorte militaire au Capitol, à Washington, afin de couvrir les événements.

La bande-annonce (voir en tête d’article) montre plusieurs scènes de combat, dont certaines n’ont pas manqué de marquer Kirsten Dunst «au plus profond de mon être». «Je me souviens de les avoir entendu au moment où ils réalisaient les tests pour une explosion. Nous étions installés dans le camion coiffure et maquillage, qui se trouve très éloigné du plateau de tournage. Et le véhicule s’est mis à trembler», dit-elle. Elle se souvient également d’une scène de fusillade à la Maison Blanche. «Il y avait tellement de coups de feu. Puis vous regardez les infos, et il y a une nouvelle fusillade dans une école», poursuit-elle, affirmant avoir souffert de stress post-traumatique pendant les deux semaines suivantes. «Je me souviens être rentrée chez moi pour déjeuner, et de me sentir totalement vide», ajoute la comédienne de 41 ans.

Alex Garland, le réalisateur, a reconnu que Kirsten Dunst s’était totalement abandonnée dans le rôle. «Elle a vécu dans le film, et a ressenti la réalité des événements», dit-il. Pour la comédienne, ce film est «un avertissement, c’est l’histoire de ce qui se passe quand les gens cessent de communiquer les uns avec les autres, et arrêtent de considérer l’autre comme un être humain», précise-t-elle. Malgré toutes ces émotions, Kirsten Dunst avoue avoir apprécié s’être vue confier ce rôle, elle qui affirme ne se voir proposer que des rôles de «mère triste» depuis son dernier film «The Power of the Dog», sorti en 2021. «Il y a définitivement moins de rôles intéressants pour les femmes de mon âge. Quand j’ai lu le scénario de ‘Civil War’, je me suis dit que je n’avais jamais fait une chose de ce style», lance-t-elle.