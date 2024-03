Eurovision 2024 : Israël annonce que sa participation a été validée après avoir modifié des paroles faisant allusion au 7-Octobre

La société israélienne de radiodiffusion a annoncé ce jeudi 7 mars, que les organisateurs de l'Eurovision avaient validé la chanson présentée par Israël, autorisant ainsi sa participation au concours.

Une décision attendue. Les organisateurs de l'Eurovision ont validé la chanson présentée par Israël après une modification des paroles destinée à gommer tout ce qui pouvait être perçu comme politique, a indiqué jeudi la société israélienne de radiodiffusion (KAN).

«L'UER, l'Union européenne de radio-télévision, a informé aujourd'hui la Société de radiodiffusion israélienne KAN que la chanson ‘Hurricane’, interprétée par Eden Golan, avait été approuvée et qu'Israël participerait au concours Eurovision de la chanson comme prévu», a indiqué KAN dans un communiqué.

«La décision a été prise par le comité de surveillance du concours Eurovision de la chanson, après avoir discuté des paroles de la chanson (...) et après avoir écouté son interprétation», a ajouté le groupe public qui présentera la chanson lors d'une émission spéciale dimanche.

«Réadapter les textes»

Après avoir initialement menacé de se retirer si sa chanson n'était pas acceptée en l'état, le groupe public avait dit dimanche qu'il allait faire «réadapter les textes» par les paroliers.

«October Rain» (Pluie d'octobre), la chanson choisie initialement par Israël, ne mentionnait pas explicitement l'attaque sanglante menée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël. Mais selon des médias et des observateurs israéliens, ses paroles ne laissaient pas de place au doute.

«Dansant dans l'orage ; Nous n'avons rien à cacher ; Ramène moi à la maison ; Et laisse le monde derrière ; Et je te promets que ça n'arrivera plus jamais ; Je suis toujours mouillée par cette pluie d'octobre ; Pluie d’octobre», disait un couplet de cette chanson.

La nouvelle chanson «Hurricane», dont les paroles n'ont pas été communiquées, reprend la musique d’«October Rain», selon KAN. La chanteuse israélo-russe de 20 ans, Eden Golan, représentera Israël à l'Eurovision qui aura lieu cette année en mai à Malmö, en Suède.

Israël a été en 1973 le premier pays non-européen à être autorisé à participer au concours de l'Eurovision, et l'a gagné quatre fois, notamment avec la chanteuse transgenre Dana International en 1998.