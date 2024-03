Mort d’Akira Toriyama : quel est ce roman chinois qui a inspiré la création de Dragon Ball ?

Pour son manga «Dragon Ball», Akira Toriyama, décédé ce vendredi 8 mars, s’était inspiré d’un classique de la littérature chinoise, «La Pérégrination vers l’Ouest», signé Wu Cheng’en. Un récit fantastique sur les aventures d’un moine bouddhiste et de son escorte parmi laquelle se trouve le Singe-Roi Son Goku.

Une des œuvres les plus capitales de la culture asiatique. Publié en Chine au XVIe siècle, le livre «La Pérégrination vers l’Ouest» du romancier Wu Cheng’en a servi d’inspiration à Akira Toriyama au moment de créer le manga «Dragon Ball», en novembre 1984 (et il ne sera pas le seul). Ce récit fantastique se déroule à travers l’Asie Centrale, et suit les aventures d’un moine bouddhiste qui va se retrouver confronté à de nombreux monstres bien décidés à le dévorer, sa chair pure étant réputée comme étant capable de les rendre immortels.

Heureusement, le moine bouddhiste n’est pas seul dans son périple, puisqu’il est entouré de quatre personnages fantastiques en charge de sa protection : un ogre des sables, un cochon anthropomorphe, un cheval-dragon (qui évoque Shenron), ainsi que le Roi-Singe Son Gokū, connu pour sa personnalité irrévérencieuse, et sa capacité à voler sur un nuage avec son bâton magique à la main.

En novembre dernier, les Éditions 2024 ont sorti une version intégrale des illustrations de l’édition japonaise, regroupant l’ensemble des gravures produites entre 1806 et 1837 à la demande des libraires d’Ōsaka, au Japon, afin de proposer une édition illustrée de l’œuvre grâce à ces estampes réalisées par des artistes de l’époque Edo. Un excellent moyen de découvrir «la puissance narrative de l’estampe japonaise, terreau visuel du manga moderne», est-il précisé.