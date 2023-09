Rupert Murdoch : le magnat des médias annonce finalement sa retraite à 92 ans

Robert Murdoch, 92 ans, qui se trouvait à la tête d’un des plus grands empires médiatiques au monde, vient d’annoncer officiellement sa décision de céder le contrôle de ses sociétés, Fox Corp. et News Corp., à son fils, Lachlan Murdoch.

Une page de l’histoire se tourne. Dans un communiqué publié ce jeudi 21 septembre par Fox Corporation et News Corp., le magnat des médias Rupert Murdoch a annoncé sa décision de quitter la présidence des deux sociétés à l’âge de 92 ans, rapporte le site américain Variety. C’est son fils, Lachlan Murdoch, qui prendra la relève de cet empire médiatique qui comprend notamment la chaîne conservatrice américaine Fox News, le journal américain The Wall Street Journal, ou encore les éditions de The Times et The Sun au Royaume Uni.

Cette mise en retrait sera effective à la mi-novembre, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires des deux sociétés, à l’issue de laquelle Rupert Murdoch héritera d’un nouveau titre, celui de président honoraire des deux entités. «De la part de la direction de la Fox et de News Corporation, des équipes dirigeantes, et de tous les actionnaires qui ont bénéficié de son dur labeur, je voudrais féliciter mon père pour sa carrière remarquable de 70 ans», a réagi Lachlan Murdoch dans un communiqué.

«Nous le remercions pour sa vision, son esprit précurseur, sa détermination inébranlable et l’héritage durable qu’il laisse aux entreprises qu’il a fondées et aux innombrables personnes qu’il a influencées», peut-on lire également.

Dans un message adressé à ses équipes, Rupert Murdoch a expliqué que le moment était venu pour lui de «prendre des rôles différents, sachant que nous avons des équipes vraiment talentueuses, ainsi qu’un leader passionné et armé de principes en Lachlan qui deviendra le président des deux sociétés».