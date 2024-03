Justice : le duo électro en concert à Paris en décembre

Alors qu’il s’apprête à dévoiler dans quelques semaines son nouvel album «Hyperdrama», le duo électro français Justice se produira le 17 décembre prochain à l’Accor Arena de Paris.

Après une très longue absence, Justice sort enfin du silence. Le duo électro, composé de Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, dévoilera le 26 avril prochain son nouvel album baptisé «Hyperdrama», lequel inclura les titres «One night/all night» avec Tame Impala et «Generator». Cet opus fait suite à «Woman», dont la sortie remonte à huit ans.

Un disque forcément très attendu par les fans, qui sera défendu par les musiciens sur scène dans le cadre d’une grande tournée mondiale. A cette occasion, Justice donnera un concert le 17 décembre prochain à l’Accor Arena de Paris. Les billets seront mis en vente dès ce mercredi 13 mars, à partir de 10h.

Le groupe sera par ailleurs à l’affiche de nombreux festivals dès le printemps avec deux dates à Coachella, aux Etats-Unis, les 12 et 19 avril, et une nouvelle représentation dans la capitale française le 1er juin, dans le cadre de We love green.