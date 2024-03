Eric Carmen : l'interprète du titre emblématique «All by Myself» est mort à 74 ans

Le chanteur Eric Carmen, qui a notamment écrit et interprété le titre phare «All by Myself», repris par Céline Dion, est décédé à l'âge de 74 ans.

L’artiste américain Eric Carmen a rendu son dernier souffle ce week-end, à l’âge de 74 ans. Cette disparition a été annoncée par son épouse, Amy Carmen, dans un communiqué publié sur le site officiel de l'artiste. «C'est avec une immense tristesse que nous partageons la nouvelle déchirante du décès d'Eric Carmen», est-il écrit.

«Notre doux, aimant et talentueux Eric s'est éteint dans son sommeil, au cours du week-end. Il était heureux de savoir que, pendant des décennies, sa musique a touché tant de gens et qu'elle sera son héritage durable», poursuit le communiqué.

Leader du groupe The Raspberries

Né le 11 août 1949 à Cleveland, Eric Carmen était surtout connu pour avoir écrit et interprété «All by Myself» (1975), un tube sacré disque d’or et qui a été repris quelques années plus tard, en 1996, par Céline Dion.

En 1987, il a également signé le morceau «Hungry eyes», extrait de la bande originale du film culte «Dirty Dancing».

Avant d’entamer une carrière solo, le chanteur était membre du groupe The Raspberries, à qui l’on doit plusieurs chansons à succès, dont «Go All The Way» et «I Wanna Be with You».

Influencé par The Beatles et The Who, le quatuor s’est formé en 1970 avant de se séparer quatre ans plus tard, en 1974. Il s'est finalement reformé au début des années 2000, mais sans Eric Carmen, qui avait quand même rejoint le groupe pour une dernière tournée en 2004.