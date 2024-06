Taylor Swift : la terre a encore tremblé pendant ses concerts

Les fans de Taylor Swift font à nouveau trembler le sol. Une activité sismique détectée lors des concerts de la star à Édimbourg, en Écosse.

Les fans de Taylor Swift ont encore fait trembler la terre. Alors que des secousses sismiques avaient déjà été détectées lors de ses concerts en Californie et à Washington l’année dernière, cette fois c’est à l’occasion de ses shows à Edimbourg que les aiguille des sismographes se sont agitées, a rapporté jeudi l'agence britannique de surveillance des séismes (BGS).

Deux stations de surveillance situées autour de la ville ont enregistré une activité sismique vendredi, samedi et dimanche soir, jusqu'à six kilomètres autour du stade où se produisait la star de la pop. 200.000 fans ont assisté à ces shows monumentaux d'environ trois heures, qui ont inauguré la série de concerts de Taylor Swift au Royaume-Uni

Le British Geological Survey a même établi un schéma montrant que ce sont les chansons «Ready For It ?», «Cruel Summer» et «Champagne Problems» qui ont suscité à chaque fois le plus grand enthousiasme des fans.

Un ressenti qui reste très local

Chacune des trois soirées ont suivi un schéma sismographique similaire, mais la plus grande activité a été enregistrée le vendredi soir, lors de la première date en Écosse de la sixième tournée monumentale de la star.

L'activité était principalement générée par des fans dansant au rythme de la musique, et a atteint son apogée à 160 battements par minute pendant «…Ready For It ?», où la foule a transmis environ 80 kilowatts de puissance, ce qui, selon la BGS, équivaut à environ 6000 batteries de voitures.

«C'est incroyable que nous ayons pu mesurer à distance la réaction de milliers de spectateurs grâce à nos données. L’opportunité d’explorer une activité sismique créée par un autre type de phénomène a été un véritable plaisir. De toute évidence, la réputation de l'Écosse, qui offre un public parmi les plus enthousiastes, reste intacte !», s’est félicité le sismologue du BGS Callum Harrison.

Quake it off! Seismometers around Edinburgh were triggered by the rapturous Taylor Swift crowds at Murrayfield Stadium over the weekend.https://t.co/IW7693CPRn pic.twitter.com/LWZ5of4ZHH — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) June 13, 2024

Ces séismes «induits», «ont été détectés par des instruments scientifiques sensibles conçus pour identifier la plus infime activité sismique (...) mais il est peu probable que les vibrations générées par le concert aient été ressenties par quelqu'un d'autre que ceux se trouvant à proximité immédiate», a toutefois souligné l'institut.

Deadline rappelle qu’en mars, une étude menée par des chercheurs de Caltech et de l'UCLA avait conclu que le spectacle de Taylor Swift en août 2023 au SoFi Stadium en Californie avait créé une activité sismique, et que son arrêt en juillet au Lumen Field de Seattle avait également entraîné une activité sismique «équivalente à une magnitude de 2,3».