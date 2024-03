Jazz à Juan : Manu Katché, Marcus Miller, Toto, Kool and the Gang… Le festival dévoile sa très belle programmation 2024

Le Festival de Jazz de Juan-les-Pins a dévoilé, ce lundi 18 mars, la programmation de sa 63e édition, qui se tiendra du 8 au 18 juillet 2024 sur la Côte d'Azur. Une foule de stars va faire vibrer la scène du doyen des festivals de jazz en Europe.

Que du beau monde. Le festival de Jazz de Juan-les-Pins a révélé ce lundi 18 mars les noms des stars qui se produiront du 8 au 18 juillet à l'occasion de sa 63e édition. Dix jours qui réuniront plus d'une vingtaine de stars et groupes incontournables sur le sublime site de la Côte d'Azur. A commencer par Manu Katché et, pour la première fois au festival, le mythique band américain Toto, riche de plus de quarante ans de carrière, qui ouvriront le bal le 8 juillet prochain.

Tradition et modernité

«Depuis la première édition qui avait accueilli Miles Davis et Ella Fitzgerald, entre autres, on essaie d'avoir toujours cette exigence artistique tout en offrant une certaine modernité et ouverture, moderniser la tradition, en somme», explique ainsi Pascal Pilorget, co-directeur artistique du festival.

Ainsi, aux côtés des stars de jazz largement établies, comme le saxophoniste américain Joshua Redman, son compatriote le bassiste Marcus Miller (le 17 juillet), le trompettiste franco-suisse Eric Truffaz (le 15 juillet), mais aussi Avishai Cohen (le 11 juillet) en passant par des groupes emblématiques comme Kool and the Gang (le 16 juillet), Toto (le 8 juillet) ou encore Pink Martini (le 12 juillet), le festival accueillera plusieurs jeunes talents et découvertes. Parmi eux, le pianiste préféré des rappeurs Sofiane Pamart, mais aussi Scary Pocket, «plus représentatif de la nouvelle génération», Adi Oasis, «une découverte», ou encore Laufey, «une artiste en pleine explosion découverte pendant le covid, grâce à des reprises de jazz sur TikTok», souligne Pascal Pilorget.

«Le pari, c'est que les gens viennent par exemple voir Kool and the Gang tout en découvrant de nouvelles propositions», poursuit-il, rappelant par ailleurs que plusieurs soirées thématisées seront proposées tout au long du festival. Le jazz vocal sera ainsi célébré le 9 juillet avec Selah Sue et Laufey. Les stars Youssou N'Dour et Tiken Jah Fakoly feront rayonner la musique africaine le 10 juillet, le jazz des années 1980 sera mis à l'honneur avec Kool and the gang quand, le 17 juillet, le festival sera très marqué jazz avec Joshua Redman et Marcus Miller, note-t-il.

Des billets à partir de 40 euros

Pour profiter de cette belle programmation, la billetterie ouvrira le jeudi 21 mars dès 10H. Les places seront mises en vente à partir de 40 euros en troisième catégorie pour quasiment l'ensemble de la programmation, exceptions faites de la soirée d'ouverture, qui accueillera Toto et Manu Katché, ou encore du concert de Kool and the Gang.

Dans un souci d'ouverture à la jeunesse, quelque 800 places destinées aux étudiants et au moins de 28 ans seront par ailleurs vendues entre 16 et 30 euros.