Jon Bon Jovi : le rocker ne sait pas s'il repartira en tournée après son opération «majeure» des cordes vocales

Le rocker Jon Bon Jovi confie ne pas être sûr de pouvoir repartir en tournée, alors qu'il a subi une opération des cordes vocales «majeure».

Dans l'incertitude. Le groupe Bon Jovi sortira un album intitulé «Forever» en juin, et son leader Jon Bon Jovi avait espéré faire une tournée. Mais après une opération chirurgicale des cordes vocales, ce dernier ne sait pas s'il sera capable d'y parvenir. «J'ai envie de faire une tournée l'année prochaine, mais je me remets encore d'une opération chirurgicale majeure», a-t-il déclaré dans une interview pour la station Mix 104.1 Boston. «Même si je suis sur la voie de la guérison, et que j'ai pu prendre mon temps et faire une chanson par jour lorsque j'ai enregistré l'album», a-t-il ajouté. «Mon besoin, mon envie, mon désir est de pouvoir travailler deux heures et demie par nuit, quatre soirs par semaine pendant des mois. Et donc je travaille vers cet objectif», a-t-il poursuivi.

Quatre décennies de succès

Lors d'une présentation de la série documentaire «Thank You, Good Night», qui retracera la carrière du groupe à travers quatre épisodes riches de nombreuses images d'archives à partir du 26 avril sur Disney+, le chanteur avait déjà évoqué l'opération qu'il a subie en 2022, expliquant qu'une de ses cordes vocales s'atrophiait, que l'une d'elles était «épaisse comme le pouce», et une autre était «épaisse comme un petit doigt». «Une de mes cordes vocales était littéralement atrophiée», a-t-il déclaré selon les propos relayés par ABC. «Vos cordes vocales sont censées paraître parallèles, ou imaginons qu'elles soient aussi épaisses qu'un pouce : l'une des miennes était aussi épaisse qu'un pouce et l'autre était aussi épaisse qu'un petit doigt. Donc la forte écartait la faible et je ne chantais pas bien.»

Sera-t-il en mesure de remonter sur scène ? Seul le temps le dira. En attendant, Bon Jovi a dévoilé ce 15 mars «Legendary», qui figurera sur «Forever», le 16ème et nouvel album studio du groupe - composé de ses trois membres originaux à savoir Jon Bon Jovi, David Bryan et Tico Torres - dont la sortie est prévue le 7 juin.

L'an dernier, Bon Jovi a pu célébrer ses 40 ans de carrière, et presque autant de succès depuis l'album «Slippery When Wet» sorti en 1986 (20 millions d'exemplaires), et les tubes «You Give Love a Bad Name» (1986), «Livin' on a Prayer» (1986), ou encore «It's My Life» (2000).