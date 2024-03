Johnny Depp : une comédienne l'accuse d'agression verbale sur le tournage de «Blow» en 2001

Invitée du podcast américain «Powerful Truth Angels», la comédienne Lola Glaudini s’est confiée sur la manière dont elle avait été agressée verbalement par Johnny Depp sur le tournage du film «Blow», sorti en 2001.

Un mauvais souvenir. Le récent passage de la comédienne Lola Glaudini dans le podcast américain «Powerful Truth Angels», dans lequel elle affirme avoir été agressée verbalement par Johnny Depp sur le tournage du film «Blow», en 2001, vient de refaire surface sur les réseaux sociaux. Elle y explique comment l’acteur s’en est pris à elle alors qu’elle ne faisait que suivre les directives du réalisateur, Ted Demme.

Ce dernier lui avait demandé «d’éclater de rire» quand Johnny Depp sortait une réplique bien spécifique. Étant inconnue dans le métier, trop heureuse de tourner avec une de ses idoles, elle explique s’être strictement pliée aux exigences du metteur en scène. Jusqu’au moment où, après une scène, le comédien est venu vers elle pour l’insulter, ne supportant plus de l’entendre rire.

«Pour qui tu te prends bordel ? Pour qui tu te prends bordel ? Ferme-la. Je suis là, à essayer de sortir mes répliques et tu casses ma concentration ? Tu es une p… d’imbécile. Ah, là maintenant, tu rigoles moins, hein ? Là, tu te tais ? Là tu fermes enfin ta gueule ? Le silence dans lequel tu te trouves maintenant, c’est comme ça que tu restes», aurait hurlé Johnny Depp devant l’équipe de tournage.

Lola Glaudini shares story about time actor Johnny Depp verbally abused her on set. pic.twitter.com/sGxwpwxdIh

— Kara McCoy (@glossyinferno) March 14, 2024