Cinéma : bientôt une commission d'enquête parlementaire pour protéger les mineurs

L'Assemblée nationale devrait bientôt se pencher sur les conditions de travail des mineurs, notamment dans le cinéma. La création d'une commission d'enquête parlementaire à ce sujet fait suite à une demande de l'actrice Judith Godrèche.

C'était une des requêtes de Judith Godrèche. L'actrice est devenue une figure de proue de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants depuis qu'elle a déposé plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des faits remontants à son adolescence. Le 14 mars dernier, elle avait pris la parole devant la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale pour demander une réforme du droit du travail dans le monde du cinéma. L'objectif, mieux protéger «les femmes et les enfants». Et son souhait est sur le point d'être exaucé.

La résolution de la députée écologiste Francesca Pasquini, pour créer une commission d'enquête parlementaire chargée «d'évaluer la situation des mineurs qui travaillent au sein des industries du cinéma, du spectacle vivant et de la mode» a été acceptée. Cette instance devra également «identifier les mécanismes et les défaillances permettant d'éventuels abus et violences» et formuler des recommandations pour les éviter.

Victoire !





La résolution demandant la création d’une commission d’enquête sur les mineurs dans le #cinéma, le spectacle vivant et la #mode sera examinée par l’Assemblée nationale.





Merci aux 75 signataires issus de 9 groupes politiques différents ! #DirectAN





1/2 pic.twitter.com/wLDTcesNG6 — Francesca Pasquini - Députée (@FMPasquini) March 26, 2024

Une résolution largement soutenue par les députés

«Il est urgent de s'assurer de la sécurité des enfants qui travaillent au sein des industries culturelles et de les protéger de tout types d'abus et de violences» déclare la députée dans un communiqué. «J'appelle l'ensemble des députés à agir en responsabilité et à voter pour que cette commission d'enquête tant attendue commence ses travaux rapidement», a-t-elle poursuivie.

La création de la commission d'enquête, soutenue par la majorité présidentielle, sera soumise au vote des députés le 2 mai prochain. Selon des sources parlementaires auprès de l'AFP, elle devrait être votée sans difficulté.