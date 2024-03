Madonna annonce un concert gratuit et historique sur la plage de Copacabana au Brésil

Madonna achèvera son «Celebration Tour» par un concert gratuit et historique en mai prochain sur la plage de Copacabana, au Brésil. Il s’agira de «son plus grand concert à ce jour», annonce-t-elle.

Un concert géant. Madonna a dévoilé ce lundi 25 mars une surprise de taille sur son site officiel. Alors qu’elle sillonne le monde depuis le mois d’octobre dernier avec son «Celebration Tour», la pop star de 65 ans a annoncé qu’elle se produirait le 4 mai prochain sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil, à l’occasion d’un concert gratuit et historique, assure-t-elle.

Son plus grand concert à ce jour

Point culminant et dernière date cette tournée anniversaire, qui marque ses quarante ans de carrière, «cet événement sera son plus grand concert à ce jour, un concert inoubliable dans l’un des plus beaux décors du monde», souligne le communiqué. Il marquera également le grand retour de l’artiste au Brésil, où elle n'a pas joué depuis 2012.

Aucun billet ne sera requis et l’accès se fera depuis le Belmond Copacabana Palace Hotel selon le principe du premier arrivé, premier servi. Mais afin que tous ses fans puissent bénéficier de l’ultime concert de son «Celebration Tour», ce dernier sera retransmis en direct sur TV Globo.

La tournée de Madonna se finira donc en beauté après avoir été largement bouleversée. Pour mémoire, la chanteuse avait dû reporter le début de ce tour anniversaire, après avoir été victime d’une grave infection bactériologique en juin dernier. Hospitalisée en urgence, la star avait passé plusieurs jours en soins intensifs. Un mauvais souvenir désormais derrière elle.