Madonna : la star révèle les détails de son expérience de mort imminente

D'humeur à faire des confidences ce lundi soir lors d'un concert à Los Angeles, Madonna est revenue sur son expérience de mort imminente : «Dieu disait : 'Tu veux venir avec moi ?' Et j'ai dit : 'Non !'», puis a remercié les médecins, ses enfants et ses fans pour leur soutien.

En concert à Los Angeles depuis lundi, Madonna est revenue sur le problème de santé qui a failli lui coûter la vie l’été dernier. Comme le rapporte Variety, elle a remercié le docteur David Agus et les autres membres du personnel médical présents dans le public qui l'ont aidée pendant et après les jours qu'elle a passés dans le coma.

Lors d’un discours impromptu de neuf minutes elle a déclaré à propos de son hospitalisation en soins intensifs suite à une infection bactérienne : «C'était une chose étrange de ne plus avoir l'impression de contrôler». Elle raconte avoir fait une «expérience de mort imminente» au cours du sommeil profond dans lequel les médecins l’avaient placée. «Je suis tombée de nombreux chevaux et je me suis cassé beaucoup d'os. J'ai une hanche en titane. Je veux dire, la liste est longue, mais rien ne peut m'arrêter», a-t-elle dit avant d’interpréter a cappella un extrait du tube «Don’t tell me to stop».

Puis de reprendre : «Cet été, j'ai eu une surprise. C'est ce qu'on appelle… euh… une expérience de mort imminente. Oui, et je ne plaisante pas. C'était assez effrayant. Évidemment, je ne l'ai pas su pendant quatre jours, car j'étais dans un coma artificiel. Mais quand je me suis réveillée, le premier mot que j'ai dit a été ‘Non’. En-tout-cas, c'est ce que me dit mon assistant. Et je suis presque sûre que Dieu me disait : ‘Veux-tu venir avec nous ? Tu veux venir avec moi ? Tu veux passer par là ?’ Et j'ai dit : ‘Non. Non. Non !'»

«Incapable de marcher»

Madonna s’est ensuite adressée au docteur David Agus «un homme très spécial dans le public ce soir. Il a supporté tellement d'appels téléphoniques de ma part. Quand j'étais malade cet été et que je ne pouvais littéralement pas marcher de mon lit aux toilettes, je l'appelais tous les deux jours et lui demandais pourquoi je n'avais pas d'énergie. Quand mon énergie allait-elle revenir ? Quand allais-je me sentir à nouveau ? Quand pourrais-je repartir en tournée ? Quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand ? Et tout ce qu’il disait, c’était : «Sortez au soleil.»

«Je lui répondais «Avez-vous vu ma peau ?» Il disait : ‘Sortez au soleil. Vous avez besoin de vitamine D pour que vos reins continuent de fonctionner’». «Je déteste le soleil, mais je l'ai quand même fait, et c'était si difficile pour moi de marcher de chez moi jusqu'au jardin et de m'asseoir au soleil. Je sais que cela semble insensé, mais c'était difficile, et je ne savais pas quand je pourrais me relever, quand je pourrais être à nouveau moi-même et quand j'aurais retrouvé mon énergie. C'était une chose étrange de ne plus avoir l'impression de contrôler la situation. Et c’était ma leçon de lâcher prise.»

La star a en outre remercié «tous ceux qui sont ici qui ont pris soin de moi et ont écouté toutes mes plaintes interminables et mon besoin de prédictions que je ne pouvais pas avoir (...) Merci beaucoup, où que vous soyez».

Elle a également abordé le sujet du report de sa tournée actuelle dans les stades, un report d’à peine trois mois malgré la gravité de son état. Au sujet de la brièveté de ce report, Madonna a alors plaisanté en déclarant que c’est sûrement son manager Guy Oseary qui avait comploté avec le docteur Agus «pour presque me tuer à nouveau. Quand il a dit : ‘Eh bien, quand penses-tu retourner en tournée ?’ J'ai retiré mon masque à oxygène, je l'ai regardé et j'ai dit : ‘Dans deux putains de mois !’ … Je le jure devant Dieu. Et parfois, il suffit de dire de la merde, de diffuser ça dans l'univers, et ça arrive.»

«Pas le centre du monde»

Madonna a également remercié ses enfants, dont plusieurs qui ont joué avec elle lors de son concert lundi soir. «Ce sont mes enfants qui m'ont vraiment aidée à m'en sortir, car ils ont travaillé très dur et… Je ne voulais pas les décevoir. Alors j’ai juste fixé une date et cette date est devenue une réalité. Et je ne voulais pas décevoir mes fans. Je ne fais jamais.» «Je veux provoquer. Je veux me masturber. Mais je ne veux pas décevoir mes fans», a-t-elle souligné en parlant de ses provocations en particulier dans les années 1990, provocations qui ont permis d'ouvrir les esprits se félicite-t-elle.

Lors de son discours Madonna a aussi évoqué la maternité. «C'est à ce moment-là que nous entrons dans le vrai cœur parce que personne ne vous brise le cœur comme vos enfants. Oh, je ne dis pas ça dans le mauvais sens. J'aime mes enfants. D'ailleurs, quelle chance ai-je de pouvoir jouer avec eux tous les soirs dans mon spectacle ?… La maternité, c'est là que la vie se complique. Parce que quand j'ai eu des enfants, j'ai finalement réalisé que je n'étais pas le centre de l'univers. Mais mes enfants sont la raison pour laquelle je continue».

«Ma vie a évidemment été des montagnes russes… artistiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement. Et ce spectacle tous les soirs (sa tournée mondiale en cours, ndlr), ce n'est pas vraiment si dur pour moi physiquement ; c'est plus dur pour moi émotionnellement parce que je vous raconte vraiment l'histoire de ma vie(…) «Mais e suis ô combien reconnaissante que vous soyez tous là, a-t-elle adressé à ses fans, que vous soyez tous restés à mes côtés… Pendant quatre putains de décennies !»