«Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain» : le film sortira de nouveau en salles pendant les JO de Paris 2024

Film cultissime à la fois en France et dans le monde, «Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain» va, à l’occasion des Jeux Olympiques dans l'Hexagone, revenir dans les salles de cinéma, avec une version sous-titrée en anglais.

Une fabuleuse idée. UGC a annoncé ce mardi la ressortie en salles du film culte «Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain» de Jean-Pierre Jeunet, le 24 juillet prochain. Une aubaine pour les millions de touristes qui seront de passage en France à l’occasion des Jeux Olympiques. Cette nouvelle sortie sera d'ailleurs proposée en VF sous-titrée en anglais.

«Le 24 juillet, dans l’agitation sportive des Jeux Olympiques, les salles de cinémas restent ouvertes. En version originale et en version sous-titrée anglaise, visitez la capitale autrement à travers le regard rêveur d’Amélie Poulain.», annonce le communiqué.

Pour UGC Distribution, l’objectif est double, comme le rapporte Le Parisien : il s’agit de «ressortir un film culte du patrimoine français pendant les JO pour que les touristes puissent en profiter dans ces beaux écrins que sont nos salles», mais aussi de «proposer de belles séances aux Français qui n’ont jamais vu le film, ou ne l’ont jamais vu en salles.»

Très populaire, le film avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz avait conquis 9 millions de Français à sa sortie en 2001, et 30 millions de spectateurs dans le monde. Il avait aussi reçu quatre César en 2002, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, et avait été nommé à cinq reprises aux Oscars, notamment dans la catégorie meilleur film en langue étrangère.



Un film qui dope toujours le tourisme à Paris

Bien que sorti il y a vingt-trois ans, l'engouement que «Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain» suscite est aujourd'hui encore sensible au niveau touristique. Tourné en partie à Montmartre, et d'autres lieux de la capitale, il fait en effet partie - avec les séries «Emily in Paris» et «Lupin» - des œuvres de fiction qui boostent le plus le «ciné-tourisme».

Publiée en janvier 2024, la deuxième étude du Centre national de la cinématographie (CNC) sur ce type de tourisme - qui consiste à choisir une destination de vacances en fonction d’un film ou d’une série - avait souligné que près de huit touristes étrangers sur dix avaient eu envie de visiter Paris après avoir regardé une fiction tournée dans la capitale française. Y aura-t-il une grande proportion de fans du film parmi les touristes en France cet été ? Le succès de la ressortie en salles le dira.

«Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain» suit une jeune serveuse dans un bar de Montmartre qui passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence...