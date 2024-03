Shakira enflamme Times Square avec un concert gratuit et bat un record

Shakira a pris d'assaut Times Square à New York, mardi soir, après avoir annoncé quelques heures auparavant la tenue d'un show gratuit où ses fans se sont précipités en nombre.

Il y a eu foule. Shakira a, ce mardi soir, foulé la scène du TSX à Times Square pour une performance historique. La chanteuse a joué devant une foule de plus de 40.000 personnes, soit le plus grand public pour un spectacle dans ce haut lieu du diverstissement.

Shakira makes history in NYC by drawing over 40,000 attendees – the largest crowd for a pop-up concert in Times Square! pic.twitter.com/E6zMopnvHd

