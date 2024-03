Beyoncé : son album «Cowboy Carter» aux sonorités country est sorti ce vendredi

Le nouvel album de Beyoncé, «Cowboy Carter», sort ce vendredi 29 mars. Le disque de country comprend 27 chansons dont quelques reprises et des collaborations avec deux icônes du genre, Willie Nelson et Dolly Parton, mais aussi des stars de la pop.

C’est l’heure d'enfiler les chapeaux de cowboys. Beyoncé a ce vendredi officiellement sorti «Act II : Cowboy Carter», le deuxième acte de sa trilogie «Renaissance», au travers duquel la star de 42 ans rend hommage à ses racines texanes.

L'album, qui comprend une tracklist de 27 chansons, est le huitième album solo de Queen Bey, et son premier dans le genre essentiellement country, genre musical très populaire aux Etats-Unis, mais généralement associé aux artistes blancs. «Cowboy Carter» est néanmoins traversé par d’autres courants tels que le hip hop («Sweet Honey Buckiin»), la soul, le funk, le rock et bien d’autres, pour un style Beyoncé inimitable qui va ravir les fans de la chanteuse. C'est donc une ode très personnelle à la country que livre la star.



«Cowboy Carter» comprend notamment une reprise du grand classique de la star de la country Dolly Parton «Jolene».

Ainsi qu'une collaboration avec la légende du genre, Willie Nelson, sur une chanson intitulée «Smoke Hour».



Parmi les reprises présentes sur l'opus, Beyoncé chante «Blackbird» de Paul McCartney sur des adolescents noirs devenus des icônes du mouvement des droits civiques en intégrant un lycée réservé aux élèves blancs, à l'ère de la ségrégation dans le sud des Etats-Unis.

Précédé par les singles «16 Carriages» et «Texas Hold’Em» (une collaboration avec Rhiannon Giddens, une artiste qui met à l'honneur les racines afro-américaines de la country) - dévoilés lors du Super Bowl - «Cowboy Carter» compte également des collaborations avec des stars du moment telles que Post Malone sur le morceau «Levii's Jeans», et Miley Cyrus sur «II Most Wanted».



À noter que la fille de Beyoncé et de Jay Z, Rumi Carter (petite sœur de Blue Ivy qui est déjà apparue aux côtés de leurs célèbres parents) pousse la chansonnette sur «Protector».

«Cowboy Carter» rencontrera-t-il autant de succès que le premier album de la trilogie sorti en 2022 ? Pour mémoire «Renaissance», qui comprenait les tubes «Break My Soul » et «Cuff It», a permis à Beyoncé de devenir l'artiste comptant le plus de victoires aux Grammy Awards de l'Histoire. Il avait été accompagné par une tournée record et suivi par un film de concert documentaire carton au box-office.