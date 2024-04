Kurt Cobain : le jour où le chanteur a rencontré Courtney Love

Ils formaient le couple rock ultime dans les années 1990. Alors que l'on commémore ce 5 avril les 30 ans de la mort du chanteur, en 1994, comment Kurt Cobain et Courtney Love s’étaient-ils rencontrés pour la première fois ?

Un couple rock mythique. Kurt Cobain, leader de Nirvana - dont 2024 marque les trente ans de la disparition à l’âge de 27 ans - et Courtney Love, désormais âgée de 59 ans, ont captivé les fans du monde entier avec leur romance de laquelle naîtra en août 1992 leur fille, Frances Bean Cobain.

Courtney Love et Kurt Cobain se seraient officiellement rencontrés pour la première fois dans une discothèque de Portland, le 12 janvier 1990, où Nirvana donnait un concert, mais la rockeuse avait apparemment développé avant cela un béguin pour le leader de Nirvana, après l'avoir vu se produire l'année précédente.

Le groupe était alors au tout début de son ascension, et Courtney venait de fonder le groupe Hole et était connue pour son apparition dans le film de Joe Strummer «Straight to Hell».

relation addictive

Déterminée à faire plus ample connaissance avec le musicien, elle serait allée lui parler, et avec provocation lui aurait lancé qu'il ressemblait au leader de Soul Asylum. Kurt Coban l'aurait alors plaquée au sol.

«C'était juste à côté d'un jukebox qui diffusait ma chanson préférée 'Living Color'», avait raconté Courtney Love, selon les propos rapportés par Daily Beast. «Je voulais coucher avec elle mais elle est partie», dira de son côté le guitariste. Ils ne se seraient ensuite revus que plusieurs mois plus tard, au Hollywood Palladium de Los Angeles.

C'est Dave Grohl qui aurait alors joué les entremetteurs, confiant à son ami que Courtney Love était éprise de lui. Au début, Kurt Cobain souhaitait rester célibataire, et luttait pour rester loin d'elle, mais ses sentiments finiront par prendre le dessus. «Au début je m'en suis méfié comme de la peste parce que j'avais eu un mal fou à me sortir d'une relation (...). mais j'ai tout de suite su que j'aimais tellement Courtney que c'était une lutte très difficile de rester loin d'elle pendant tant de mois», a plus tard confié le musicien au journaliste Michael Azerrad.

Une année charnière

Les deux écorchés vifs, qui vivaient tous les deux pour la musique, l’une pour le punk, l’autre pour le grunge, ont consommé dès lors un amour passionnel, addictif comme les substances auxquelles ils s'abandonnent.

Durant l'année 1991, en même temps que de se fréquenter régulièrement, ils travailleront chacun de leur côté sur deux projets capitaux de leur carrière : «Pretty on the Inside», le premier album de Hole et «Nevermind», deuxième album de Nirvana qui fera entrer le groupe dans la légende.

Kurt Cobain décidera de rendre public leur relation quelques temps seulement avant de célébrer leur mariage. Courtney Love et Kurt Cobain avaient célébré leur union sur la plage de Waikiki, à Hawaï, le 24 février 1992. Parmi leurs invités figuraient évidemment les autres membres du groupe Nirvana, à l’instar de Dave Grohl. Kurt Cobain portait un pyjama à la cérémonie, tandis que Courtney Love était vêtue d'une robe en dentelle blanche et en satin.

L’artiste était enceinte, et c’est d’ailleurs une échographie du bébé, Frances Bean Cobain, qui figure dans l'artwork du single «Lithium», de Nirvana.