CANNESERIES : l'acteur américain Kyle MacLachlan recevra le CANAL+ Icon Award ce soir lors de l'ouverture

Avis à tous les inconditionnels de «Twin Peaks» et de «Desperate Housewives», l’acteur américain Kyle MacLachlan recevra ce soir le CANAL+ Icon Award lors de la cérémonie d’ouverture du festival CANNESERIES.

Connu pour ses collaborations iconiques avec David Lynch sur «Twin Peaks», mais aussi pour ses rôles mythiques dans «Blue Velvet» et «Dune», ou encore «Desperate Housewives», «Sex and the City» et «Portlandia», Kyle MacLachlan recevra le CANAL+ Icon Award ce vendredi 5 avril, lors de la cérémonie d'ouverture de CANNESERIES diffusée sur CANAL+, à 20h30. Un prix décerné pour mettre à l'honneur l'ensemble de sa riche carrière. Il succède à Sara Michelle Gellar, Icon Award 2023.

Cette année, nous aurons l’honneur de remettre le CANAL+ Icon Award à l’acteur Kyle MacLachlan lors de la cérémonie d'ouverture de #CANNESERIES le 5 avril pic.twitter.com/pyyMDmsKjc — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2024

Celui qui a récemment tenu le rôle principal de la mini-série Peacock «Joe vs. Carole», au côté de Kate McKinnon, est aussi présent à CANNESERIES pour l’avant-première de la série «Fallout», demain 6 avril.

Pincez-nous, on rêve ! @Kyle_MacLachlan à #CANNESERIES ? OMG !





Avis à tous les inconditionnels de #TwinPeaks ou de #DesperateHousewives, le comédien recevra cette Saison le @canalplus Icon Award lors de la Cérémonie d'Ouverture vendredi 5 avril !





PS : vous avez la réf… pic.twitter.com/qzVnJqyhcb — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 15, 2024

L’occasion pour les festivaliers d’assister à une conversation exceptionnelle avec la star.