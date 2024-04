Beyoncé : avec «Cowboy Carter», la star classe un huitième album à la première place du Billboard 200

«Cowboy Carter» de Beyoncé caracole en tête du Billboard 200. Il s’agit du huitième album de la star à se hisser à la première place du célèbre classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes de disques aux Etats-Unis.

Beyoncé au top. Alors que Queen B a sorti le 29 mars dernier «Cowboy Carter», son premier album country, ce dernier se hisse à la première place du célèbre Billboard 200, comme le rapporte le magazine du même nom, qui référence chaque semaine les disques les plus vendus aux Etats-Unis. Une nouvelle excellente performance de la star, habituée de ce classement.

C’est loin d’être la première fois que la chanteuse réalise cette prouesse d’arriver en pole position des deux cents albums les vendus. «Cowboy Carter» est en effet le huitième opus de la star à prendre la tête de ce palmarès depuis le début de sa carrière. Il permet à Beyoncé de se rapprocher un peu plus du record de l'artiste féminine ayant classé le plus d'albums à la première place du Billboard 200, détenu depuis juillet dernier par Taylor Swift, avec douze albums.

Meilleure vente depuis le début de l’année

Une place de numéro 1 que le nouvel opus de Beyoncé a décrochée avec l'art et la manière. Et pour cause, avec 407.000 unités d'albums vendus, selon la méthode de calcul qui comptabilise plusieurs paramètres dont les ventes physiques et numériques, «Cowboy Carter» devient le disque ayant enregistré le plus de ventes en une semaine depuis le début de l’année 2024.

Autre exploit, il enregistre aussi la meilleure performance depuis «1989 Taylor's Version» de Taylor Swift, et ses 1,653 million d’albums vendus mi- novembre 2023.

De quoi ravir Beyoncé, qui détient de son côté le record de l'artiste la plus récompensée aux Grammy Awards, avec trente-deux gramophones à son actif.