Billie Eilish annonce la sortie de son troisième album studio pour mai

La chanteuse Billie Eilish, lauréate de neuf Grammy Awards et récemment d’un Oscar et d’un Golden Globe pour «What was I made for ?», titre de la BO du film Barbie, a annoncé ce lundi 8 avril la date de sortie de son troisième album studio, attendu le 17 mai prochain.

C’est officiel. Le troisième album studio de Billie Eilish a une date de sortie. L'auteure-compositrice-interprète américaine a annoncé la nouvelle sur ses réseaux ce lundi, dévoilant par la même occasion le nom de ce nouvel opus. «HIT ME HARD AND SOFT, mon troisième album sort le 17 mai», a posté la star multirécompensé sur Instagram.

Une nouvelle collaboration avec son frère Finneas

Se réjouissant du travail accompli avec son frère Finneas O'Connell - avec qui elle collabore depuis toujours - elle a partagé sa nervosité et son excitation. «Tellement fou d'écrire ça maintenant, je suis nerveuse et excitée», poursuit-elle, avant de préciser : «Finneas et moi ne pourrions vraiment pas être plus fiers et nous avons absolument hâte que vous l'écoutiez», a conclu la star de 22 ans.

Ce nouvel album succède à «Happier Than Ever», sorti en 2021 et à «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», dévoilé deux ans plus tôt, qui lui a valu pas moins de cinq Grammy dont celui de l’album, de la chanson et de la révélation de l’année en 2019.

Particulièrement exposée depuis le début de l'année, Billie Eilish a complété son palmarès en décrochant avec son frère, un Golden Globe, en janvier dernier, puis un Oscar, en mars, pour «What was I made for ?», issu de la bande originale du film «Barbie».

Une double récompense que le duo de frère et sœur avait déjà décroché en 2022 pour le titre «No time to die» ( Mourir peut attendre), chanson phare du 25e volet de la franchise James Bond.