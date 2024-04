Les Flammes : qui est Merveille, la favorite de la cérémonie en tant que révélation féminine ?

La scène musicale française regorge de talents en perpétuelle éclosion, et Merveille en est une brillante illustration. La jeune artiste rencontre un franc succès depuis son tube viral «Ghetto», qui lui vaut une nomination de la révélation féminine pour la cérémonie de la Flamme célébrant le hip-hop, le 25 avril prochain, à Paris.

Ne lui parlez pas d’âge. À 16 ans seulement, Merveille est devenue la nouvelle coqueluche de la scène musicale française, avec des millions d'écoutes sur les plates-formes de streaming et une forte présence sur les réseaux sociaux, où ses fans la suivent assidûment.

Une artiste en herbe

Merveille Mpongi, d'origine congolaise, est née le 23 novembre 2007. Pratiquant le chant depuis l'âge de 7 ans, c'est en février 2023 que le grand public a découvert la voix angélique de l'adolescente lors de la sortie de son EP «Peace&Love», comprenant les titres «In Love», «Sentiments» et «Nouvelle vie». Un projet qui cumule 3,5 millions d'écoutes à ce jour.

Ce premier opus a laissé percevoir l'influence de différents genres musicaux, à l'instar d'artistes comme Tems, Stromae ou encore Omah Lay. Après avoir sorti la chanson «Dis moi tout», le titre «Ghetto» en octobre a marqué un tournant dans sa carrière, en partie grâce à TikTok, sur lequel elle cumule plus de 213.000 abonnés.

Le morceau abordant son quotidien dans le quartier de la Porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris, qu'elle affectionne particulièrement, a dépassé les 15 millions d'écoutes sur Spotify, et son clip a été visionné plus de 6 millions de fois. La chanson est d'ailleurs nommée pour la Flamme dans la catégorie des morceaux de musiques africaines ou d’inspiration africaine.

«Je suis dans le déni. Je n'arrive pas y croire, je me dis que ce n'est pas réel», a confié Merveille au micro de Générations, concernant son soudain succès. «Quand j'ai entendu l'instru, je me suis dit qu'il fallait que je parle de la vie, de mon quartier», a-t-elle ajouté.

L'amour de son quartier

Un plébiscite qui l'a propulsé sur l'une des plus grandes scènes françaises, l'Accor Arena de Paris, où elle a assuré la première partie de la chanteuse Nej' le 18 décembre dernier, confirmant son statut de superstar en devenir, face à un public qui connaît ses chansons sur le bout des doigts. Ses chiffres particulièrement prometteurs, 1,3 million d'auditeurs mensuels sur Spotify notamment, ne font que croître, depuis la sortie en décembre dernier de son second hit «Citadelle».

Un titre percutant dans lequel Merveille exprime à nouveau son amour pour son 18e sur une mélodie envoûtante, soutenue par un refrain accrocheur : «Je me promène dans ma citadelle, mais ma vie n'est pas encore belle / Balade, citadelle, je réponds que quand l'argent m'appelle», chante-t-elle.

L'engouement s'est traduit sur les plates-formes de streaming avec plus de 19 millions de lectures Spotify et un clip visionné plus d'un million de fois. Sa nouvelle chanson «Porte de Clignancourt», parue début 2024, suivra sans doute le même chemin que les autres titres de la musicienne.

«C'est en restant dans mon quartier que je suis devenue quelqu'un», a-t-elle indiqué, ajoutant : «J'ai appris des choses, c'est comme ma deuxième maison».

En phase avec son époque, Merveille a su trouver les bons ingrédients pour une recette gagnante auprès de la jeunesse. Et elle ne semble pas près de s'arrêter, affirmant avoir composé plus de 140 chansons sur son téléphone via l'application Bandlab, une plate-forme d'enregistrement en ligne gratuite. Merveille se produira au festival Cabaret Vert le 15 août 2024.