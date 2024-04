Lecture : les jeunes passent en moyenne 19 minutes par jour à lire contre 3h11 devant les écrans, selon une nouvelle étude

Le centre national du livre (CNL) met en garde contre un décrochage de la lecture chez les jeunes Français. Un public qui passe dix fois plus de temps sur les écrans qu'à lire, consacrant en moyenne 19 minutes par jour à la lecture contre 3h11 devant les écrans, selon une étude menée par l’institut Ipsos dévoilée ce mardi 9 avril.

Des écrans toujours plus présents. Dans une nouvelle enquête consacrée aux «Jeunes Français et la lecture» publiée ce mardi, Le centre national du livre met en garde contre une diminution de la lecture chez les jeunes, tout particulièrement les adolescents, de moins en moins enclins à se tourner vers cette pratique, révèle cette étude menée par l’institut Ipsos, pour le compte du CNL auprès de 1.500 jeunes âgés de 7 à 19 ans.

Les adolescents se détournent de la lecture

Des jeunes qui s'éloignent globalement de la lecture, tant dans le cadre de leurs études que de leurs loisirs. Et si les jeunes français lisent moins en général, la situation devient encore plus alarmante à partir de 16 ans.

Alors qu’en moyenne en 2024, 84 % des jeunes déclarent lire pour l’école ou leur travail - contre 86 % en 2022 et 90 % en 2016 - seuls 68 % des filles et 59 % des garçons de 16 à 19 ans disent s’adonner à ces lectures contraintes à l’adolescence. Même son de cloche du côté de la lecture loisirs, avec un jeune sur trois de 16 à 19 ans qui ne lit pas du tout sur son temps libre. Plébiscitée globalement par 81 % du jeune public en 2024, soit 2 % de moins qu’en 2022, le décrochage à l’adolescence de la lecture dans le cadre des loisirs est encore plus marqué. Entre 16 et 19 ans, seulement 74 % des filles lisent pour le plaisir, contre 85 % en 2022, soit 9 % de moins. Pire encore, cette proportion passe à 50 % chez les garçons, contre 65 % il y a deux ans, enregistrant une baisse de 11 %.

Des écrans consommés plus de 3h par jour

Une courbe qui, dans le cadre des lectures loisirs, commence d’ailleurs à s’infléchir dès l’arrivée du premier téléphone mobile, estimée à 9 ans et neuf mois, selon l’étude «La parentalité à l’épreuve du numérique», menée par Médiamétrie en 2020. Force est en effet de constater que les écrans prennent indubitablement de plus en plus de place dans la vie des jeunes Français, qui passent en moyenne 10 fois plus de temps devant leurs smartphones, tablettes et autres supports multimédias qu’à lire, note l'Ipsos.

Au point qu’ils consacrent en moyenne 3h11 par jour à leurs écrans, contre 19 minutes à lire, hors lectures scolaire. Si les enfants, âgés de 7 à 9 ans, accordent un peu plus de temps à cette pratique - 26 minutes en moyenne - que leurs aînés, le temps passé à lire se résume en revanche à peau de chagrin chez les garçons de 16 à 19 ans, ces derniers consacrant en moyenne 7 minutes à la lecture par jour, contre 17 chez les filles du même âge.

Omniprésent dans le quotidien de la jeunesse, les écrans deviennent également un véritable support de lecture, puisque près de la moitié des jeunes ont déjà lu un livre numérique, majoritairement sur leur smartphone. Plus grave en revanche, ils viennent jusqu’à parasiter le temps de lecture. Près d’un lecteur sur deux explique en effet faire autre chose sur un écran en même temps qu’il lit.

Les BD et mangas privilégiés

Parmi les ouvrages plébiscités par la jeunesse sur leurs temps libres, les bandes dessinées et les mangas, en progression de 7 %, ont leurs faveurs notamment chez les garçons de 13-15 ans, suivis des romans qui enregistrent une légère baisse mais reste le genre privilégié des filles, à part quasi égale avec les bandes dessinées.

Les récits d'aventure et de sciences fictions restent en tête des romans les plus lus par le jeune public, malgré une augmentation de la consommation des romans sentimentaux, en progression de 9 %. Parmi eux, la Dark romance, genre qui met en scène des romances interdites ou abordant des sujet tabous et des personnages sous emprises pyschologiques ou sexuelles - fait une entrée remarquée parmi les romans plébsicités, en particulier auprès des 16 et 19 ans, souligne cette étude.

Les pratiques évoluent également puisque 46 % des jeunes ont déjà écouté un livre audio, sans compter qu'ils sont 10 % à avoir déjà été interessés par un livre après en avoir entendu parler par une personnalité sur les réseaux sociaux.

Des jeunes qui préfèrent toutefois occuper leurs temps libres à d'autres activités pour près de 40 % d'entre eux, qu'ils soient lecteurs ou pas. Fait rassurant cependant, globalement 81 % des jeunes déclarent aimer lire, contre seulement 6 % qui assurent détester se plonger dans un livre.