The Apprentice : la première image de Sebastian Stan dans la peau de Donald Trump dévoilée

Juste après l’annonce de sa présence parmi les films en compétition du prochain Festival de Cannes, le film «The Apprentice», du réalisateur iranien Ali Abbasi, a dévoilé la première image de Sebastian Stan dans la peau de Donald Trump durant ses jeunes années.

Une vraie curiosité. Sélectionné parmi les films en compétition pour remporter la prestigieuse Palme d’Or lors de la 77e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai prochain, «The Apprentice» vient de dévoiler une première image de Sebastian Stan dans la peau de Donald Trump. Et de Jeremy Strong (Succession) dans le rôle de l’avocat new yorkais Roy Cohn, qui fut un de ses principaux mentors dans les années 1980, à une époque où il n’était qu’un jeune promoteur immobilier tentant de sortir de l’ombre de son père.

Selon la description officielle du film mis en scène par le cinéaste iranien Ali Abbasi, «The Apprentice» sera «une exploration du pouvoir et de l’ambition dans un monde de corruption et de tromperie. C’est une histoire de mentor-protégé qui va définir les origines d’une dynastie américaine. Rempli de personnages hors du commun, ce film révèle le coût humain et moral exigé par une culture définie par le camp des gagnants et celui des perdants».

Pour rappel, c’est Gabriel Sherman, auteur du livre «The Loudest Voice in the room» consacré à Roger Ailes, le créateur de Fox News, qui a signé le scénario. En plus de Sebastian Stan et Jeremy Strong, les spectateurs retrouveront Maria Bakalova (Borat 2), qui prêtera ses traits au personnage d’Ivana Trump. Le film n’a toujours pas de date officielle de sortie en France pour le moment.