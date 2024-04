Oscars 2025 : on connaît la date de la 97e cérémonie

L’Académie des Oscars a annoncé la date de sa 97e édition, qui se tiendra en 2025 une semaine plus tôt que l’année dernière.

Un calendrier qui se précise. La grand-messe du cinéma Hollywoodien se tiendra en 2025, le dimanche 2 mars, a annoncé hier soir, l’Académie sur le réseau X, dévoilant par ailleurs la date des futures nominations.

«Marquez vos calendriers ! La 97ème cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 2 mars 2025. Les nominations seront annoncées le vendredi 17 janvier 2025», ont publié les organisateurs hier soir, avançant la date de la cérémonie d’une semaine.

Mark your calendars! The 97th Oscars will take place on Sunday, March 2, 2025.





