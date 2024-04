Dark romance : 3 romans à lire pour faire monter la température

Sous-genre littéraire de la romance, la dark romance rencontre un franc succès auprès des lectrices. Alors que le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes ce vendredi, voici 3 romans à lire, réservés à un public averti, qui mettent en scène des relations à la fois passionnées et tourmentées.

«Games : Le croque-mitaine», de Okéanos S.

©Chatterley

Que ce soit pour découvrir ce genre ou bien compléter votre collection, on ne saurait trop vous recommander «Games : Le croque-mitaine», de Okéanos S, alias Océadorable, la booktokeuse française à succès. Elle sera d’ailleurs présente au Festival du Livre de Paris, ce vendredi 12 avril à 17h. Cet ouvrage suit l’histoire d’Aleksander Stakhanov, un homme surnommé croque-mitaine et à la tête d'un réseau de hackers. L’intrigue amoureuse commence le jour où il croise cette jeune femme à la chevelure de feu, dont il veut connaître tous les secrets, même les plus enfouis. Mais la tâche va être beaucoup plus difficile que prévu. Une tension intense va alors s'installer entre eux, pour le meilleur et pour le pire. Une fois commencé, difficile de lâcher ce livre riche en rebondissements et en suspens.

«Games : Le croque-mitaine», Okéanos S, éd. Chatterley, 315 pages.

«Dark romance», de Penelope Douglas

©Harper Collins

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous plonger dans la série «Devil's Night» de l’écrivaine américaine Penelope Douglas. Dans le tome 1, baptisé «Dark romance», la peur et le plaisir ne font qu'un. Cet ouvrage enivrant est centré autour de Michael Crist, un mauvais garçon impulsif et ténébreux qui fait frissonner toutes les filles, y compris Erika. Outre sa beauté, elle est attirée par son mépris pour les règles, la loi et la morale, ainsi que par cette violence qui habite son regard noisette. Mais le jour où Michael Crist pose enfin les yeux sur elle, Erika ne sait plus vraiment si elle doit être excitée et heureuse, ou bien complètement terrifiée. Une chose est sûre, bien des limites vont être franchies au fil des pages, pour le plus grand plaisir des protagonistes et des lecteurs.

«Dark romance», Penelope Douglas, éd. Harper Collins, 480 pages.

«Nous interdire d’aimer», de Justine Pottier

©Caméléon

Au rayon dark romance, vous pouvez également vous procurer le livre de Justine Pottier, intitulé «Nous interdire d’aimer». Vous ferez la connaissance d’Ariana, une jeune femme forte, bienveillante et attachante, et d’Ezra, un policier diablement sexy, mais surtout colérique, arrogant, jaloux, qui de surcroît collectionne les femmes. Malgré tout, on ne peut pas s’empêcher de l’admirer. Ariana vit avec un homme qu’elle n’aime plus, et Ezra ne veut plus de relation sérieuse. Mais lorsque ces deux-là se rencontrent pour la première fois, lors d’une arrestation, le désir s'avère bien trop fort pour être ignoré. C’est le début d’une romance peu conventionnelle, mouvementée et complètement addictive. Une fois la dernière page tournée, on a qu’une seule envie, courir à la librairie acheter le tome 2.

«Nous interdire d’aimer», Justine Pottier, éd. Caméléon, 364 pages.