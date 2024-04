Gladiator 2 : singes tueurs, rhinocéros en charge... Les premières images dévoilées au CinemaCon font sensation

Le CinemaCon 2024 a eu droit à un premier aperçu de «Gladiator 2», blockbuster attendu dans les salles en novembre 2024, avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington à l'affiche.

Les premières images de «Gladiator 2», l'épopée de Ridley Scott, ont ce jeudi été diffusées au Colosseum du Caesars Palace, dans le cadre du CinemaCon de Las Vegas. «C'est peut-être encore plus extraordinaire que le premier», a déclaré le réalisateur à propos de son prochain film, selon les propos rapportés par The Hollywood Reporter.

Gladiator 2 se déroule vingt-quatre ans après l'original et suit Paul Mescal («Normal People») dans le rôle d’un gladiateur, Lucius (Mescal), fils de Lucilla (interprétée par Connie Nielsen). Contrairement à ce qui avait été rapporté précédemment, précise le magazine, l'acteur «ne semble pas jouer le rôle du neveu de l'empereur Commode joué par Joaquin Phoenix». THR décrit ainsi les premières images : «Son personnage est vu en train de combattre des singes meurtriers, ainsi qu'un soldat sur un rhinocéros. À un moment donné, le Colisée est rempli d’eau pour une bataille navale épique».

Il semble que le personnage de Paul Mescal soit inspiré du Maximus de Russell Crowe (star du film original) explique également le magazine. «Je me souviens de ce jour. Je ne l'ai jamais oublié. Qu'un esclave pouvait se venger d'un empereur. Qu'un esclave puisse obtenir justice dans l'arène», dit Paul Mescal à un moment donné de la bande-annonce, faisant référence au point culminant du premier film.

Des premiers retours conquis

Toujours selon THR, un Pedro Pascal («The Last of Us») au physique athlétique, apparaît «dans le rôle d'un militaire qui ne veut plus jeter les jeunes Romains dans la guerre. Pour cette raison, lui aussi est alors condamné à combattre en tant que gladiateur. Pendant ce temps, Denzel Washington incarne un ancien esclave qui semble guider Paul Mescal vers une révolution vengeresse en lui disant : «La seule vérité à Rome est la loi du plus fort».

Fred Hechinger («The White Lotus») et Joseph Quinn («Stranger Things») incarnent quant à eux respectivement les co-empereurs Geta et Caracalla. Sorti en 2000, le premier «Gladiator», déjà réalisé par Ridley Scott, avait remporté l'Oscar du meilleur film.

«Eh bien, la première séquence de #Gladiator 2 a été instantanément la meilleure chose que j'ai vue jusqu'à présent à la #CinemaCon. Tout aussi épique et sanglant que prévu. Tout simplement énorme», a écrit le journaliste de Gizmodo Germain Lussier.

Well, the first #Gladiator 2 footage was instantly the best thing I've seen so far at #CinemaCon. Every bit as epic and bloody as you're expecting. Just massive. — Germain Lussier (@GermainLussier) April 11, 2024

«Les premières images de Gladiator 2 sont sanglantes et violentes. Pensez au film original, mais mettez-le à 11. Denzel Washington y a l'air féroce», a commenté Jason Guerrasio de Business Insider.

First footage of GLADIATOR 2 is bloody and violent. Think original movie but put to 11. Denzel Washington looks fierce in it. #CinemaCon — Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) April 11, 2024

«Premier aperçu de Gladiator 2 : cinq minutes de Paul Mescal sérieusement amoché, Joseph Quinn qui crache sur Joaquin Phoenix en tant que méchant, Pedro Pascal en tant que figure d'autorité réticente, Denzel dans le rôle de mentor, plus des gladiateurs combattant des requins, des babouins enragés, et même un rhinocéros», a résumé Barry Hertz, rédacteur en chef du Globe and Mail.

First look at GLADIATOR II: five mins of seriously ripped Paul Mescal, spit-talking Joseph Quinn taking over Joaquin Phoenix bad-guy duties, Pedro Pascal as reluctant authority figure, Denzel in mentor role, plus gladiators fighting sharks, rabid baboons, even a rhino. #CinemaCon — Barry Hertz (@HertzBarry) April 11, 2024

«Joseph Quinn est vraiment ignoble et sinistre dans les images de Gladiator II. Nous ne sommes pas prêts», a écrit le producteur et animateur de The Movie Podcast, Daniel Baptista.