«I Am : Céline Dion» : la date de sortie du documentaire sur la chanteuse canadienne dévoilée

La date de diffusion du documentaire événement «I Am : Céline Dion», qui relate le quotidien de la star, a été dévoilée. Les fans pourront bientôt découvrir des images inédites de sa vie, autour de sa passion pour la musique et son combat face à la maladie.

Les fans auront de quoi patienter le temps du retour sur scène de leur idole. Céline Dion a annoncé ce mardi 16 avril, la date de diffusion de son documentaire intitulé «I Am : Céline Dion». Il sera disponible dès le 25 juin sur la plate-forme Prime Video.

Aux commandes de ce documentaire : Irene Taylor, nommée aux Oscars. Tourné pendant plus d’un an, «I Am : Céline Dion» est une immersion dans le combat de Céline Dion face à la maladie. «C’est un portrait brut et intime d'une période charnière de sa vie personnelle et de sa carrière, qui lève le rideau sur son parcours alors qu'elle surmonte un diagnostic impensable», explique Jennifer Salke, directrice d'Amazon MGM Studios, dans un communiqué. Au-delà de la maladie, la chanteuse lèvera le voile sur son quotidien, du studio d’enregistrement à sa vie personnelle, à travers des images inédites et des interviews.

Sensibiliser à la maladie

Atteinte du syndrome de la personne raide (SPR) depuis 2021, Céline Dion avait décidé de documenter sa vie en attendant de pouvoir remonter sur scène. «Ces dernières années ont été un grand défi pour moi, de la découverte de la maladie jusqu'à apprendre comment vivre avec et la gérer, sans la laisser me définir. À mesure que je retrouve ma carrière, je réalise à quel point ça me manquait de pouvoir voir mes fans. Pendant mon absence, j'ai eu envie de documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser les gens à cette maladie méconnue et aider les personnes qui partagent ce diagnostic», déclarait-elle sur ses réseaux sociaux en janvier dernier.

Céline Dion n’est plus montée sur scène depuis mars 2020. La pandémie de Covid-19 puis la découverte de sa maladie, avaient interrompu sa tournée Courage World Tour.