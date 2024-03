Céline Dion donne de ses nouvelles et se dit «déterminée à remonter sur scène»

La chanteuse Céline Dion, qui lutte contre une maladie neurologique rare ces dernières années, a ce week-end publié sur Instagram une photo d'elle entourée de ses trois fils avec un long texte en légende écrit à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation au syndrome de la personne raide dont elle souffre.

Toujours souffrante, Céline Dion reste «déterminée à remonter un jour sur scène» et à «surmonter» sa maladie, a-t-elle déclaré vendredi dans un post Instagram. «Comme beaucoup d’entre vous le savent, à l’automne 2022, on m’a diagnostiqué le syndrome de la personne raide (SPR) », a-t-elle écrit. «Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je reste déterminée à revenir un jour sur scène et à vivre une vie aussi normalement que possible. Je suis profondément reconnaissante pour l’amour et le soutien de mes enfants, de ma famille, de mon équipe et de vous tous !», a-t-elle ajouté.

Céline Dion a ensuite adressé des mots d’encouragement à toutes les personnes victimes de cette pathologie. «Je souhaite envoyer mes encouragements et mon soutien à tous ceux qui, dans le monde, ont été touchés par le SPR. Je veux que vous sachiez qu’on peut le faire ! On peut le faire !»

Bientôt un documentaire

La star québécoise n'est plus montée sur scène depuis un concert à Newark (États-Unis) en mars 2020. Sa tournée Courage World Tour avait été interrompue par la pandémie de Covid-19 puis les manifestations du SPR l’avaient contrainte à annuler tous ses concerts. La dernière fois que Céline Dion est apparue en public, c'était lors de sa venue surprise à la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles début février pour remettre le prix de l'album de l'année à Taylor Swift. «Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment avec tout mon cœur», avait-elle déclaré au public. «Ceux qui ont eu la chance d'être ici aux Grammy Awards ne doivent jamais prendre pour acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte dans nos vies et chez les gens du monde entier.»

Plus tôt cette année, Céline Dion avait annoncé qu'Amazon MGM avait obtenu les droits d'un documentaire, «I Am: Celine Dion», qui détaille ses problèmes de santé. «Ces deux dernières années ont été un véritable défi pour moi, depuis la découverte de ma maladie jusqu'à l'apprentissage de la façon de vivre avec et de la gérer, sans la laisser me définir», avait-elle déclaré. «Alors que le chemin vers la reprise de ma carrière de chanteuse se poursuit, j'ai réalisé à quel point cela me manquait, de pouvoir voir mes fans. Pendant cette absence, j'ai décidé de documenter cette partie de ma vie, d'essayer de sensibiliser les gens à cette maladie peu connue et d'aider ceux qui partagent ce diagnostic».