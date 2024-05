Greta Gerwig, présidente du jury de Cannes, sur la vague #MeToo en France : «Cela ne fait que faire avancer les choses dans la bonne direction»

Pour Greta Gerwig, présidente du jury de Cannes cette année, la vague #MeToo en France «fait avancer les choses dans la bonne direction».

«Je pense que les gens dans la communauté du cinéma racontent leurs histoires et changent les choses pour le mieux, ce n'est que du bien», a déclaré Greta Gerwig, présidente du jury du Festival de Cannes, à une question sur #MeToo en France, lors d'une conférence de presse donnée ce mardi après-midi, soit quelques heures seulement avant le début de la soirée d'ouverture du festival.

«J'ai constaté des changements substantiels dans la communauté cinématographique américaine. Je pense qu'il est important d'élargir la conversation», a ajouté la réalisatrice de «Barbie», selon les propos rapportés par le magazine Deadline.

«Cela ne fait que faire avancer les choses dans la bonne direction, en gardant ces lignes de communication ouvertes», a-t-elle affirmé, en réponse à une question sur l’impact sur le festival du climat #MeToo actuel en France.

Des résultats positifs

Toujours selon Deadline, Greta Gerwig a mentionné que l’un des résultats positifs du mouvement #MeToo aux États-Unis a été «la montée en puissance des coordinateurs d’intimité qui sont désormais intégrés dans les films. J'y pense de la même manière qu'un coordinateur de cascades ou un coordinateur de combat. C'est un art, il s'agit de créer un environnement sûr».

A noter que le Festival de Cannes présentera en ouverture de la Sélection Un Certain Regard le court métrage «Moi Aussi», réalisé par Judith Godrèche, l’actrice qui a redonné un nouveau souffle au mouvement #MeToo en France, et qui milite activement pour rompre la culture du silence autour des violences sexuelles dans le 7e Art et partout ailleurs.