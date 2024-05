Barbie : Mattel dévoile des poupées à l'effigie de Venus Williams, Estelle Mossely et d'autres sportives

A seulement deux mois des Jeux Olympiques de Paris, Mattel rend hommage à neuf sportives inspirantes, dont la boxeuse française Estelle Mossely.

«Pour encourager les filles à persévérer dans le sport», explique la marque, Mattel met à l'honneur neuf athlètes du monde entier, dont la boxeuse Estelle Mossely et la joueuse de tennis Venus Williams, en créant des poupées à leur effigie.

«A travers cette poupée je souhaite transmettre aux filles qu’elles peuvent être ce qu’elles veulent, être boxeuses ou bien championnes, mais surtout qu’il ne faut pas se fixer de limites, identifier ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, puis se donner les moyens de réussir, travailler, y croire, persévérer et ne pas s’arrêter au moindre obstacle car il y en aura toujours», a déclaré la boxeuse Estelle Mossely.

Des sportives du monde entier

«Tout au long de ma carrière j’ai toujours été animée par l’idée de briser les plafons de verre et de rester fidèle à moi-même, et la mission de Barbie ne pourrait pas résonner plus profondément qu’avec cette éthique», a confié Venus Williams.

Les autres sportives célébrées sont les joueuses de football Christine Sinclair (Canada) et Mary Fowler (Australie), les gymnastes Alexa Moreno (Mexique) et Rebecca Andrade (Brésil), ainsi que l’athlète du paratriathlon Susana Rodriguez (Espagne), la nageuse Federica Pellegrini (Italie) et la sprinteuse Eva Swoboda (Pologne).