Festival de Cannes: Kelly Rowland des Destiny's Child très en colère contre une agent de sécurité

Alors qu'elle foulait le tapis rouge du festival de Cannes ce mardi 21 mai, Kelly Rowland des Destiny's Child a eu une altercation avec une agent de sécurité.

Elle a vu rouge. Kelly Rowland était sur les marches du Festival de Cannes ce mardi 21 mai pour la première de «Marcello Mio». Si l’ancienne Destiny’s Child, en robe bustier écarlate, paraissait d’abord ravie d’être là, elle n’a pas caché sa colère lors d’un échange houleux avec une agent de sécurité chargée de réguler la montée des marches du Palais.

Cette dernière lui a-t-elle demandé de presser le pas ? Difficile de savoir ce qu’il s’est passé entre les deux femmes, mais l'agent de sécurité a visiblement dit quelque chose qui a déplu à la meilleure amie de Beyoncé, qui s'est soudainement retournée en fronçant les sourcils, agitant son doigt devant le visage de la femme en la réprimandant.

