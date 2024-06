Robert Pattinson et le réalisateur de Smile vont travailler ensemble sur le remake du célèbre film d'horreur «Possession»

Robert Pattinson et le réalisateur de «Smile», Parker Finn, s’associent pour développer un remake du célèbre film d’horreur «Possession» sorti en 1981, avec à l’époque Isabelle Adjani dans le rôle-titre.

Une équipe de choc. L’acteur Robert Pattinson et Parker Finn, le réalisateur du film horrifique «Smile», qui a cartonné en 2022, se sont discrètement rapprochés pour développer un remake du film culte «Possession», a révélé The Hollywood Reporter.

Le projet en cours de préparation, a suscité beaucoup d’intérêt de la part des plus gros studios de production à l'instar de Paramount, Sony, Warner Bros. ou encore Netflix, et des négociations sont en cours.

Après avoir fait sensation avec «Smile», son premier long, véritable succès international devenu notamment le film d’horreur le plus vu en France en 2022, devant «Scream» et «Nope», Parker Finn endossera une triple casquette. Il réalisera ce remake, dont il signe également le scénario. Le cinéaste, qui est actuellement en cours de post-production de «Smile 2», produira également le film via sa société Bad Feeling.

Robert Pattinson à l'écran ?

De son côté, Robert Pattinson a rejoint le projet en tant que producteu,r et pour l’heure sa participation en tant qu’acteur n’est pas confirmée. Elle devrait dépendre de son agenda et de l’évolution du scénario, note The Hollywood Reporter.

Sorti en 1981, «Possession», film d’horreur culte du réalisateur Andrzej Zulawski, raconte l’histoire d’un couple, campé par Isabelle Adjani et Sam Neill, au bord de la rupture entre folie et étrange créature. Rentré d’un long voyage, Marc retrouve à Berlin sa femme et son fils. Alors qu’elle lui révèle avoir une liaison et vouloir le quitter, Marc réalise que l’attitude de son épouse a changé. Mais que s’est-il passé, qui est ce mystérieux amant, que cache son épouse ?

La performance glaçante d’Isabelle Adjani lui a valu le prix d’interprétation féminine à Cannes.