Voici les 5 livres à lire absolument selon Harvard

Pour booster le cerveau, stimuler l'esprit critique et développer les capacités cognitives de ses étudiants, l’université américaine d'Havard, l’une des plus prestigieuses au monde, a dressé une liste de livres à lire. Voici les ouvrages qu'il faut absolument se procurer.

«Bruno, chef de police», de Martin Walker

©Diogenes

Sur cette liste figure «Bruno, chef de police», de Martin Walker. Il suit l’histoire de Bruno Courrèges, chef de la police municipale à Saint-Denis, en Dordogne, qui mène une vie paisible jusqu’à la mort brutale d’Hamid, retraité et héros de l'armée française, retrouvé chez lui avec des coups de couteaux et une croix gammée sur le torse. Selon Havard, ce polar est idéal pour développer sa capacité de déduction.

«Le Prince», de Nicolas Machiavel

©Nouveau Monde

Vous pouvez aussi miser sur «Le Prince», écrit par Nicolas Machiavel. Écrit au début du XVIe siècle et dédié à Laurent de Médicis, ce livre s’impose comme un précieux guide sur le pouvoir. Le penseur humaniste florentin explique comment devenir prince et le rester. Si Harvard le conseille à ses étudiants, c’est parce qu’il permet d’aiguiser son sens politique et donne des clés de réflexions pour devenir un fin stratège.

«Inside Out and Back Again», de Thanhha Lai

©Harper Collins

Au rayon fiction historique, il faut se procurer «Inside Out and Back Again», de Thanhha Lai, lauréat du National Book Award 2011 en littérature jeunesse. Il raconte l’histoire de Hà, une fillette 10 ans qui vit à Saigon, au sud du Vietnam, et qui doit fuir avec sa famille lorsque la guerre éclate. Cet ouvrage donne à réfléchir sur l’identité et l’importance de se réconcilier avec le passé pour mieux vivre le présent.

«Time Smart», d’Ashley Whillans

©Harvard Business

Dans «Time Smart», l’écrivaine Ashley Whillans, qui est également professeure à l’université de Harvard, explique aux lecteurs comment être plus productif. Elle donne ainsi des astuces pour apprendre à éviter la procrastination et à bien gérer son temps, en trouvant un juste équilibre entre obligations personnelles et professionnelles.

«Lettre de la prison de Birmingham», de Martin Luther King

©Penguin Group

Autre ouvrage à avoir dans sa bibliothèque : «Lettre de la prison de Birmingham», de Martin Luther King, icône des mouvements pour les droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. À travers cette lettre ouverte, rédigée en prison le 16 avril 1963, le pasteur baptiste, fervent militant pour la paix, appelle les citoyens à passer à l’action et à s’engager dans la lutte contre l'injustice, le racisme et la ségrégation raciale.