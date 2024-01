États-Unis : l'université d'Harvard poursuivie par des étudiants juifs pour antisémitisme

L'université d'Harvard est visée par une plainte pour antisémitisme déposée par un groupe d'étudiants juifs. Cela intervient 10 jours après la démission de Claudine Gay, présidente de la prestigieuse université américaine.

La polémique ne désenfle pas. Plusieurs étudiants de confession juive ont intenté une action en justice contre l'université de Harvard, qu'ils accusent d'être devenue «un bastion de la haine et du harcèlement anti-juifs endémiques», indique The Guardian. Selon eux, Harvard a toléré que des étudiants juifs soient harcelés, agressés ou encore intimidés.

«Ce qui est le plus frappant dans tout cela, c'est l'échec abject de Harvard et son refus de lever le petit doigt pour arrêter et dissuader cette conduite antisémite scandaleuse et pour pénaliser les étudiants et les professeurs qui la perpètrent», indique la plainte.

Conflits dans des universités renommées

Depuis les attaques sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte sanglante de Tsahal sur la bande de Gaza, le conflit déchaîne les passions dans des universités renommées aux États-Unis, comme Harvard, UPenn (Philadelphie), ou Columbia (New York), où deux groupes d'étudiants pro-palestiniens ont été suspendus.

«Des foules d'étudiants et de professeurs pro-Hamas ont défilé par centaines sur le campus de Harvard, criant d'ignobles slogans antisémites et appelant à la mort des juifs et d'Israël, selon l'action en justice. Ces foules ont occupé des bâtiments, des salles de classe, des bibliothèques, des salons d'étudiants, des places et des salles d'études, souvent pendant des jours ou des semaines, en encourageant la violence contre les juifs».

Interrogée par le journal étudiant The Crimson, l'école n'a pas souhaité commenter une affaire en cours.

Une douzaine d'étudiants visés par des poursuites judiciaires

Marc Kasowitz, associé du cabinet d'avocats Kasowitz Benson Torres qui a intenté l'action en justice, a déclaré dans un communiqué relayé par The New York Post que cette dernière était nécessaire parce que Harvard ne voulait pas «corriger volontairement son problème d'antisémitisme profondément enraciné».

Selon un porte-parole de Harvard, une douzaine d'étudiants pourraient faire l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir enfreint les règles de protestation liées aux activités pro-palestiniennes.

Le 2 janvier dernier, la présidente de l'université d'Harvard, Claudine Gay avait démissionné, sur fond de critiques sur ses propos jugés ambigus sur des questions liées à l'antisémitisme sur le campus et d’accusations de plagiat.